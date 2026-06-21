Zum 14. Mal luden die Diezer Lions zum beliebten Benefiz-Fußballturnier ein. Zahlreiche Zuschauer kamen und spendeten. Wem der stattliche Erlös zugutekommt.
Lesezeit 1 Minute
Bereits zum 14. Mal richteten die Diezer Lions gemeinsam mit dem TuS Gückingen und der JSG Lahn ihr traditionelles Benefizfußballturnier für Bambini und F-Jugendmannschaften aus. Auf den hervorragend gepflegten Rasenplätzen am Königstein in Gückingen stand dabei nicht nur der Fußball, sondern vor allem der gute Zweck im Mittelpunkt.