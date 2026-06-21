Turnier der Diezer Lions Bambinis begeistern in Gückingen für den guten Zweck Rolf-Peter Kahl 21.06.2026, 14:00 Uhr

i Rund 250 Kinder kickten am Samstag auf 15 eingerichteten Kleinspielfeldern auf dem Gückinger Königstein. Rolf-Peter Kahl

Zum 14. Mal luden die Diezer Lions zum beliebten Benefiz-Fußballturnier ein. Zahlreiche Zuschauer kamen und spendeten. Wem der stattliche Erlös zugutekommt.

Bereits zum 14. Mal richteten die Diezer Lions gemeinsam mit dem TuS Gückingen und der JSG Lahn ihr traditionelles Benefizfußballturnier für Bambini und F-Jugendmannschaften aus. Auf den hervorragend gepflegten Rasenplätzen am Königstein in Gückingen stand dabei nicht nur der Fußball, sondern vor allem der gute Zweck im Mittelpunkt.







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