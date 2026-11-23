Lahnbrücke an K25 eröffnet Balduinstein und Langenscheid wieder direkt verbunden Johannes Koenig 23.11.2026, 20:00 Uhr

i Zahlreiche Anwohner und Gäste konnte Landrat Jörg Denninghoff zur feierlichen Eröffnung der neuen Lahnbrücke an der K25 in Balduinstein begrüßen. Johannes Koenig

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit war es am Montag endlich so weit: Die neue Lahnbrücke zwischen Balduinstein und Langenscheid wurde eingeweiht. Beide Ort sind nun wieder direkt miteinander verbunden. Die Baukosten lagen bei 8,5 Millionen Euro.

Nun ist es so weit: Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit gaben am Montagmittag Landrat Jörg Denninghoff und Markus Wolf, Staatssekretär im Verkehrsministerium, zusammen mit zahlreichen Gästen die neue Lahnbrücke an der Kreisstraße K25 in Balduinstein für den Verkehr frei.







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