Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit war es am Montag endlich so weit: Die neue Lahnbrücke zwischen Balduinstein und Langenscheid wurde eingeweiht. Beide Ort sind nun wieder direkt miteinander verbunden. Die Baukosten lagen bei 8,5 Millionen Euro.
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Nun ist es so weit: Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit gaben am Montagmittag Landrat Jörg Denninghoff und Markus Wolf, Staatssekretär im Verkehrsministerium, zusammen mit zahlreichen Gästen die neue Lahnbrücke an der Kreisstraße K25 in Balduinstein für den Verkehr frei.