Eröffnung im Mai Balduinstein: Neues von der Schaumburg 11.11.2025, 06:00 Uhr

i Viele, wechselnde Eigentümer mit unterschiedlichen Konzepten hatten ihre eigenen Ideen für die Nutzung der Schaumburg. Nun herrscht Klarheit. Halil Ege

Es hat eine wechselvolle Geschichte mit vielen, wechselnden Eigentümern, die mit unterschiedlichen Konzepten aufwarteten, das Schloss Schaumburg in Balduinstein. Nun aber gibt es ganz konkrete Pläne, die im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen.

Es ist ein wolkenverhangener Herbsttag. Eine schwarze Katze schleicht lautlos über den Burghof. Die Türme des Schlosses Schaumburg ragen in den grauen Himmel. „Im Mai ist die Eröffnung eines der beiden Schloss-Museen geplant“, sagt Halil Ege. Er ist der Projektsteurer und als Bauingenieur für die Erstellung des neuen Nutzungskonzeptes zuständig.







