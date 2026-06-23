Defekte Gleise bei Kalkofen
Bahnverkehr zwischen Limburg und Nassau beeinträchtigt
Im September 2023 wurde bei einem Unwetter unterhalb von Altendiez viel Erdreich auf die Gleise der Lahntalbahn geschwemmt (im B
Im September 2023 wurde bei einem Unwetter unterhalb von Altendiez viel Erdreich auf die Gleise der Lahntalbahn geschwemmt (im Bild). Die Aufräumarbeiten dauerten damals zwölf Tage an. Über den aktuellen Schadensumfang im Bereich Kalkofen liegen noch keine Infos vor.
Hans-Peter Günther

Die Straße war schnell wieder frei, auf der Schiene dauern die Probleme an: Nach dem Unwetter bei Kalkofen kämpft die Bahn weiter mit den Folgen durch defekte Gleise. Für Reisende bedeutet das nun Ausfälle, Ungewissheit und Ersatzverkehr.

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Das Unwetter am Wochenende im unteren Lahntal sorgt auch weiterhin für Probleme, vor allem im Bahnverkehr. Während die Straßenmeisterei im Bereich Kalkofen die B417 innerhalb kurzer Zeit wieder freigeräumt hat und dafür auch ein Radlader des LBM im Einsatz war, wird die Sperrung der Lahntalbahn voraussichtlich auch am Mittwoch, 24.

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