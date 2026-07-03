Immer noch gibt es keinen Zugbetrieb zwischen Nassau und Limburg. Die Unterbrechung auf der Lahntalbahn wird nun noch länger dauern, Reisende müssen auf den Schienenersatzverkehr ausweichen.
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Noch mindestens bis zum Betriebsschluss am Donnerstag, 9. Juli, soll die Sperrung der Lahntalbahn zwischen Weilburg und Nassau andauern. Für den Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Nassau und Limburg fehlen immer noch verbindliche Fahrpläne. Laut DB-Angaben sollen die Züge von DB und HLB ab Freitagfrüh, 10.