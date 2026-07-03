Sperrung auf Lahntalbahn Bahnstrecke Limburg-Nassau bleibt gesperrt Hans-Peter Günther 03.07.2026, 15:00 Uhr

i Kein Betrieb auf der Bahnstrecke von Limburg nach Nassau. Dieser Zustand wird nun noch einige weitere Tage andauern. Andreas Galonska

Immer noch gibt es keinen Zugbetrieb zwischen Nassau und Limburg. Die Unterbrechung auf der Lahntalbahn wird nun noch länger dauern, Reisende müssen auf den Schienenersatzverkehr ausweichen.

Noch mindestens bis zum Betriebsschluss am Donnerstag, 9. Juli, soll die Sperrung der Lahntalbahn zwischen Weilburg und Nassau andauern. Für den Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Nassau und Limburg fehlen immer noch verbindliche Fahrpläne. Laut DB-Angaben sollen die Züge von DB und HLB ab Freitagfrüh, 10.







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