Bahnsanierung: Vertane Chance
Bahnsteig Osterspai bleibt unerreichbar für Rollifahrer
Gerhard Böhm, Osterspaier Bürger und Fraktionsvorsitzender der CDU in der VG Loreley, übt scharfe Kritik an der Bahnsanierung in
Gerhard Böhm, Osterspaier Bürger und Fraktionsvorsitzender der CDU in der VG Loreley, übt scharfe Kritik an der Bahnsanierung in seinem Heimatort.
Mira Zwick

Der Bahnhof Osterspai wird aufwendig saniert, doch die Barrierefreiheit bleibt auf der Strecke. Für Rollstuhlfahrer bleibt der Mittelbahnsteig unerreichbar. Ortsbürgermeister und CDU Loreley kritisieren die Deutsche Bahn scharf.

Lesezeit 4 Minuten
Frust und Unverständnis sind groß in Osterspai: Im Rahmen der Generalsanierung der rechten Eisenbahnstrecke wird dort der komplette Mittelbahnsteig umgekrempelt. Doch für Rollstuhlfahrer bleibt dieser unerreichbar, für Menschen mit Kinderwagen oder Rollator oder Touristen, die ihr Fahrrad mitnehmen möchten, bleibt der Bahnsteig zumindest schwer erreichbar.
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