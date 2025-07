Wenn ab nächstem Sommer die Bahnlinie entlang der rechten Rheinseite im Rahmen der Generalsanierung für fünf Monate komplett für den Personenverkehr gesperrt wird, sollen Busse die Menschen in dieser Zeit an ihre Ziele bringen – und das möglichst reibungslos und mit größtmöglicher Kundenzufriedenheit. Der kleinen Stadt Braubach wird dabei eine besondere Rolle zuteil. Welche genau und wie der Schienenersatzverkehr laufen soll, stellten zwei Mitarbeiter des Schienenpersonennahverkehr-Nord (SPNV-Nord) dem Braubacher Stadtrat vor.

Busse sollen Pendler und Reisende ans Ziel bringen

In der Zeit vom 10. Juli 2026 bis 11. Dezember 2026 wird die Bahnstrecke komplett für den Personenverkehr gesperrt, lediglich die Bahnhöfe Wiesbaden Ost, Niederlahnstein, Neuwied und Troisdorf sind eingeschränkt anfahrbar und werden teilweise für Logistik genutzt. Dies bedeutet, dass die RB10, die zwischen Neuwied und Wiesbaden verkehrt, entfällt und komplett durch Schienenersatzverkehr (SEV) – also Busse – ersetzt werden muss. Dieser solle möglichst attraktiv gestaltet werden, damit möglichst viele Bahnkunden erhalten bleiben sollen, machten Mitarbeiter des SPNV-Nord deutlich.

Damit die Menschen auch im nächsten Jahr verhältnismäßig zügig nach Wiesbaden oder Koblenz kommen, wird es neben einem Lokal-Schienenersatzverkehr noch ein Express-SEV eingerichtet, der nur mit wenigen Stopps im 30-Minuten-Takt zwischen Koblenz und Wiesbaden verkehrt – nach aktueller Planung zwischen 4.30 und spätabends, in den Randzeiten voraussichtlich nicht mehr in der engen Taktung. Ein neuralgischer Punkt wird sich in Braubach befinden, wo es einen Umsteigepunkt zwischen den Lokal- und Express-SEV geben wird.

Enge Taktung soll attraktiven Ersatz bieten

Der Lokal-SEV verkehrt ebenfalls im 30-Minuten-Takt über Nieder- und Oberlahnstein mit Umstieg in Braubach auf den schnellen Express-SEV, erläuterten die Mitarbeiter des SPNV-Nord weiter. Der Schülerverkehr, der in den Rheingemeinden eine wichtige Rolle spielt, werde noch mal gesondert betrachtet.

Doch wie lässt sich das zusätzliche Busaufkommen gut verwirklichen? War der ursprüngliche Gedanke, den Umsteigepunkt zentral an der Bushaltestelle in der Friedrichstraße zwischen Bahnhof und dem Netto-Markt einzurichten, wurde bei einem Vor-Ort-Termin deutlich, dass die Platzverhältnisse dort für einen reibungslosen SEV nicht ausreichen. Daher lautet der Lösungsvorschlag, den die Stadt Braubach, die VG Loreley sowie der SPNV-Nord im Frühling erarbeitet haben, die Busse mit Fahrtrichtung Wiesbaden an der Abfahrt Braubach Nord von der B42 abfahren und an der Bushaltestelle in der Friedrichstraße halten zu lassen. Die Busse, aus Wiesbaden kommend, sollen in Braubach von der B42 abfahren und von der Rheinstraße in die Wilhelmstraße abbiegen. In der Heinrich-Schlusnus-Straße soll dann eine Haltestelle für den Zeitraum der Generalsanierung eingerichtet werden. Für einen besseren Verkehrsfluss schlägt der SPNV-Nord nach Rücksprache mit VG Loreley vor, die Parkflächen in der Friedrichstraße neben dem Netto-Parkplatz für die Zeit aufzuheben.

Der SPNV-Nord

Der SPNV-Nord ist der Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr im Norden von Rheinland-Pfalz. Er ist ein gesetzlicher Zweckverband in Rheinland-Pfalz mit 15 Mitgliedern: dem Land Rheinland-Pfalz, den Städten Koblenz und Trier sowie zwölf Landkreisen. Er befasst sich mit der Planung, Vergabe, Finanzierung und Kontrolle im Norden von Rheinland-Pfalz mit einem Auftragsvolumen von mehr als 200 Millionen Euro. Schienenpersonennahverkehr umfasst in diesem Zusammenhang Regionalbahnen, Regionalexpresse sowie Regio-Buslinien und diverse Radbusse. Daneben wirkt der SPNV-Nord unter anderem bei der Attraktivitätssteigerung von Haltepunkten und Bahnhöfen mit sowie bei Streckenreaktivierungen.