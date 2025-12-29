2025 an Rhein und Lahn Bahnprobleme und Loreley-Konzertsommer Andreas Galonska

i "Ich stand mit meiner Band da oben und wir spielten für Freunde", postet Peter Maffay nach dem Konzert am Freitag auf der Loreley. Und ja, es habe einen kleinen technischen Defekt gegeben. "Aber genau das ist es doch, was alles so echt macht", fügt der Rocksänger hinzu. Foto: Ingo Buerfeind Ingo Buerfeind

Im Zweiten Quartal nahmen manche Probleme ihren Anfang. Aber es gibt auch Schönes zu berichten: von Problemen mit der Bahn und einem langsamen Amtsgericht über neuen Schwung fürs Mittelrheintal und Millioneninvestitionen bis zum Loreley-Konzertsommer

Für Verärgerung hatte 2025 die Sperrung der Lahntalbahn zwischen Bad Ems und Nassau gesorgt. In Bad Ems wurde sie wegen der Arbeiten am Bahnsteig und der großen Halle über die Gleise nötig, bei Nassau musste die Brücke über die Lahn saniert werden. Beide Vorhaben sollten Anfang April abgeschlossen werden, aber sie dauerten deutlich länger, nämlich bis Juni.







