Bahnprobleme und Loreley-Konzertsommer

Im Zweiten Quartal nahmen manche Probleme ihren Anfang. Aber es gibt auch Schönes zu berichten: von Problemen mit der Bahn und einem langsamen Amtsgericht über neuen Schwung fürs Mittelrheintal und Millioneninvestitionen bis zum Loreley-Konzertsommer
Für Verärgerung hatte 2025 die Sperrung der Lahntalbahn zwischen Bad Ems und Nassau gesorgt. In Bad Ems wurde sie wegen der Arbeiten am Bahnsteig und der großen Halle über die Gleise nötig, bei Nassau musste die Brücke über die Lahn saniert werden. Beide Vorhaben sollten Anfang April abgeschlossen werden, aber sie dauerten deutlich länger, nämlich bis Juni.