Lärm macht krank. Feinstaub macht krank – das ist unbestritten. Einer der großen Verursacher von Lärm und Feinstaub ist der Zugverkehr im Mittelrheintal. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass die Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben hat, das klären sollte, inwiefern die Emissionen der Bahn schädlich auf die Gesundheit der Anlieger wirken und welche rechtlichen Schritte sich daraus ableiten lassen. Am Donnerstagabend stellte der Rechtsanwalt Matthias Möller das Ergebnis im großen Rund aus Vertretern der betroffenen Kommunen, Städten, Verbandsgemeinden und Landkreisen sowie weiteren BIs vor. Willi Pusch, Vorsitzender der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn, hatte nach Kamp-Bornhofen an Board der „Elegance“ geladen.

Gesundheit der Bürger durch Bahnlärm, Feinstaub und Erschütterungen in Gefahr

Schon jetzt ist die Belastung durch Lärm, Erschütterungen und Feinstaub entlang der Bahnlinien im Mittelrheintal groß – insbesondere in den Ortslagen, wo Häuser nicht selten nur wenige Meter von den Gleisen entfernt stehen. Die Belastungen sind so groß, dass sie vielerorts die im Immissionsschutzgesetz vorgeschriebenen Grenzwerte überschreiten und nachweislich die Gesundheit gefährden. Und die Forderungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind im Vergleich zu den deutschen Vorgaben noch strenger. Die WHO empfiehlt, dass die durchschnittliche Lärmbelastung durch Schienenverkehr 54 dB(A) nicht überschreitet, nachts lediglich 44 dB(A). Diese Werte werden gestützt von einem Beitrag im „Deutschen Ärzteblatt“, in dem die Autoren zu dem Ergebnis kommen, dass Lärm durch Schienenverkehr dosisabhängig mit erhöhter kardiovaskulären, also das Herz und das Gefäßsystem betreffenden Krankheiten, bis hin zum Tod in Zusammenhang zu bringen sind.

„Für mich war erstaunlich, wie viele Menschen von der Lärmbelastung betroffen sind – auch über die Grenzen zur Gesundheitsbelastung hinaus.“

Rechtsanwalt Matthias Möller

Mathias Möller, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und zugleich Spezialist für Schutz gegen Verkehrslärm, führt dazu eine vertiefte Lärmuntersuchung in 18 Gemeinden entlang des Mittelrheins an: „Für mich war erstaunlich, wie viele Menschen von der Lärmbelastung betroffen sind – auch über die Grenzen zur Gesundheitsbelastung hinaus.“ Mehr als 7000 Menschen sind nach Möllers Recherchen aktuell von gesundheitsgefährdenden Nachtlärm betroffen. Dadurch seien die Menschen in ihrem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit angegriffen, machte Möller deutlich.

Bilanz der Bahnlärm-Kartierung des Eisenbahn-Bundesamts

Rechtsanwalt Matthias Möller stellte die Zahlen aus der Bahnlärm-Kartierung des Eisenbahn-Bundesamts für 18 Gemeinden vor. Demnach sind von den 102.874 Einwohnern 30.787 Menschen nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation durch nächtlichen Bahnlärm gefährdet (Lärmpegel höher als 44 dB(A)). 7226 Menschen sind selbst nach den Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts (nachts lauter als 60 dB(A)) gesundheitlich gefährdet. 15.114 Wohnungen, 43 Schulen und fünf Krankenhäuser liegen in Bereichen, in denen der Lärm eine Gesundheitsgefahr darstellt.

Zu den 18 betrachteten Gemeinden gehören Bacharach, Bad Breisig, Bingen, Boppard, Braubach, Brohl-Lützing, Eltville, Filsen, Kamp-Bornhofen, Kaub, Kestert, Niederheimbach, Oestrich-Winkel, Osterspai, St. Goar, St. Goarshausen, Trechtingshausen und Walluf.

Neben der Lärmbelastung komme noch die Gesundheitsgefahr durch Erschütterungen hinzu, deren Richtwert in Osterspai und Boppard laut Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz teils bis zum Dreifachen überschritten werde. Das Umwelt-Landesamt Hessen attestierte ergänzend, dass der Wert signifikant überschritten werde. Die Konsequenz, die sich aus diesen beiden Feststellungen ableite, sei eine Pflicht zur unverzüglichen Gefahrenabwehr, die mit Blick auf die Generalsanierung der Bahnstrecken am Mittelrhein noch drängender wird. Denn mit der Sanierung der Bahnstrecken am rechten Rheinufer 2026 und am linken Rheinufer 2028 steht zu befürchten, dass der Schienenverkehr weiter zunehmen wird und zu einem Hochleistungskorridor ausgebaut werden sollen, das machte nicht nur Willi Pusch, Vorsitzender der Bürgerinitiative, deutlich, sondern bestätigte auch Rechtsanwalt Möller.

i Vertreter aus den umliegenden Kommunden, Verbandsgemeinden und Landkreisen waren auf Einladung von Willi Pusch, Vorsitzender der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn, nach Kamp-Bornhofen an Board der "Elegance" gekommen, um aus erster Hand die Ergebnisse des Rechtsgutachtens von Rechtsanwalt Matthias Möller zu erfahren. Mira Zwick

Und nicht nur die Bürger seien in ihren Grundrechten angegriffen, Ähnliches gelte auch für die Planungshoheit der Gemeinden, die durch den Bahnbetrieb verletzt würden, ist Möller überzeugt. Doch welche Möglichkeiten haben die Kommunen und Bürger, gegen die Lärmbelastungen und Erschütterungen vorzugehen? Während sich die Deutsche Bahn darauf beruft, dass es sich bei den geplanten Maßnahmen 2026 und 2028 um eine Sanierung beziehungsweise Unterhaltungsmaßnahme handelt, wertet Möller dies anders: Denn durch die Digitalisierung der Strecke finde ein baulicher Eingriff zur Kapazitätssteigerung statt. Durch die Einführung der ETCS-Technik müssen Züge künftig nicht mehr im Blockabstand, sondern mit Bremsabstand fahren. Dadurch ist eine Kapazitätssteigerung von bis zu 30 Prozent möglich, führte Möller aus. „Damit sind aus Sicht des Umweltrechts sowohl eine verstärkte Belastung der Bevölkerung als auch – jedenfalls auf Antrag der betroffenen Gemeinden, der Bürgerinitiative under der betroffenen Bürger – eine genehmigungsrechtliche Neubewertung des gebotenen Schallschutzes beim Betrieb der Bahnstrecken erforderlich.“

Finden bei Generalsanierung genehmigungspflichtige Änderungen der Bahnanlagen statt?

Daraus ergebe sich, dass die geplanten baulichen Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung „nicht mehr als bloße Unterhaltung zu qualifizieren sind. Vielmehr könnte es sich um genehmigungspflichtige Änderungen der Bahnanlagen handeln“, fasst Möller die Gemengelage zusammen. Dies würde eine Planfestellung mit Öffentlichkeitsbeteiligung erfordern.

„Es wird empfohlen, die Instandhaltungsdokumentation der Bahnbrücken durch Experten zu bewerten und gebotene Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durchzusetzen.“

Rechtsanwalt Matthias Möller

Aber auch betroffene Bürger haben die Möglichkeit, aktiv zu werden – sie werden vielmehr durch die BI und Matthias Möller dringend dazu aufgefordert, ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Mit Blick auf die Verletzung der Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit und Eigentum haben aus Sicht des Fachanwalts „Bahnanlieger bei schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm und Erschütterungen individuelle Schutzansprüche gegen das Eisenbahn-Bundesamt“. Auch die Rechte der Kommunen nimmt Möller in den Blick. Seiner Auffassung nach haben Städte und Gemeinden das Recht, Immissionsschutz für ihre Baugebiete und öffentliche Einrichtungen einzufordern und dass diese bei der Planung und Durchführung der Generalsanierung berücksichtigt werden. Und auch die Sicherheitsrisiken durch Gefahrguttransporte auf der Schiene durch das dicht besiedelte Rheintal wird thematisiert: „Es wird empfohlen, die Instandhaltungsdokumentation der Bahnbrücken durch Experten zu bewerten und gebotene Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durchzusetzen.“

In Anbetracht dessen, dass schon im nächsten Jahr die Generalsanierung Rechter Rhein auf dem Plan steht, herrscht dringender Handlungsbedarf auf allen Ebenen. „Angesichts dieser alarmierenden Fakten fordert die Bürgerinitiative das Eisenbahn-Bundesamt auf, sofort wirksame Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Konkret wird ein Antrag auf nachträgliche Anordnung von Immissionsschutzmaßnahmen gestellt“, kündigt Willi Pusch, Vorsitzende der BI, an. Gleichzeitig sind aber auch die Bürger und Kommunen gefordert, aktiv zu werden.

Das Rechtsgutachten von Rechtsanwalt Matthias Möller ist auf der Internetseite der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn zu finden unter www.bahnlaerm-mittelrhein.de