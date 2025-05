Zuglärm, Erschütterungen und Feinstaub gefährden die Gesundheit Tausender Anwohner im Mittelrheintal – das bestätigt ein neues Rechtsgutachten im Auftrag der Bürgerinitiative gegen Umweltschäden durch die Bahn. Fachanwalt Matthias Möller spricht von einer Verletzung der Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit und Eigentum und sieht dringenden Handlungsbedarf, insbesondere angesichts der bevorstehenden Generalsanierung der Bahnstrecken rechts und links des Rheins. Laut Gutachten sind nicht nur Bürger betroffen, sondern auch die Planungshoheit der Kommunen, weshalb eine genehmigungsrechtliche Neubewertung des Schallschutzes erforderlich sei. Einen Monat ist es her, dass Matthias Möller sein Rechtsgutachten Vertretern betroffener Kommunen, Städte, Verbandsgemeinden und Landkreise sowie weiterer Bürgerinitiativen in Kamp-Bornhofen vorgestellt hat. Unsere Zeitung hat bei der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn nachgehört.

Was hat sich seit der Vorstellung des Rechtsgutachtens ereignet?

Willi Pusch: Seit der Vorstellung des Rechtsgutachtens haben wir vor allem in der Öffentlichkeit an der Sensibilisierung der betroffenen Bürger gearbeitet. Es gab Treffen mit betroffenen Kommunen und anderen Interessengruppen, bei denen wir die Ergebnisse des Gutachtens und die daraus folgenden Handlungsoptionen diskutiert haben. Wir haben auch begonnen, die relevanten politischen Entscheidungsträger weiter zu mobilisieren, um die Bedeutung dieses Themas in der breiten Öffentlichkeit und in den politischen Gremien zu verankern.

Matthias Möller kam in dem Rechtsgutachten zu dem Ergebnis, dass mancherorts die Richtwerte sowohl die Lärmbelastung betreffend als auch die Gesundheitsgefahr durch Erschütterungen deutlich überschritten werden. Daraus ergebe sich eine Pflicht zur unverzüglichen Gefahrenabwehr. Wie gehen Sie bei diesem Punkt weiter vor?

Wir haben bereits erste Gespräche mit Experten geführt, um den Umfang der Gesundheitsgefahren durch Lärm und Erschütterungen weiter zu konkretisieren. Unser Ziel ist es, auf dieser Grundlage konkrete Forderungen zur Gefahrenabwehr zu formulieren und den Druck auf die zuständigen Stellen zu erhöhen. Dazu gehört auch, mit Fachleuten zu erarbeiten, welche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ausreichen und wie schnell diese umgesetzt werden können.

„Es wäre hilfreich, wenn die Kommunen konkrete Stellungnahmen abgeben und ihr Engagement öffentlich machen, um den politischen Druck zu erhöhen.“

Willi Pusch, Vorsitzender der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn

Möller sieht neben dem Grundrecht auf Unversehrtheit und Eigentum auch die Planungshoheit der Gemeinden angegriffen. Welche Handlungsoptionen gibt es da? Was braucht es, damit Bewegung in die Sache kommt?

Wir sehen es als entscheidend an, die Kommunen und betroffene Bürger stärker in den Prozess einzubinden. Erfahrungsberichte aus der Bevölkerung sind von unschätzbarem Wert, um die Dringlichkeit des Themas zu unterstreichen. Wir möchten daher verstärkt auf die Unterstützung durch die Kommunen setzen, um eine breite politische Basis zu schaffen. Es wäre hilfreich, wenn die Kommunen konkrete Stellungnahmen abgeben und ihr Engagement öffentlich machen, um den politischen Druck zu erhöhen.

Während die Bahn sagt, bei der Sanierung der Bahnstrecken rechts und links des Rheins handele es sich um Unterhaltungsmaßnahmen, kommt Möller in seinem Rechtsgutachten zu dem Schluss, dass es sich durch die Einführung des ETCS-Technik um eine genehmigungspflichtige Änderung der Bahnanlagen handelt. Dies würde bedeuten, dass es eine Planfeststellung mit Öffentlichkeitsbeteiligung erfordern würde. Welche Konsequenzen ziehen Sie beziehungsweise die BI daraus?

Wir stimmen der Einschätzung von Rechtsanwalt Matthias Möller zu, dass die Einführung der ETCS-Technik als genehmigungspflichtige Änderung der Bahnanlagen zu bewerten ist. Wir fordern daher, dass die Sanierungsmaßnahmen der Bahn einer umfassenden Planfeststellung unterzogen werden, die auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung einschließt. Dies würde nicht nur rechtliche Klarheit schaffen, sondern auch den betroffenen Bürgern und Kommunen eine stärkere Mitbestimmung ermöglichen.

Die Maßnahmen entlang der Bahnstrecken am Mittelrhein, die im Rahmen der Generalsanierung 2026 und 2028 durchgeführt werden, stehen seitens der Bahn weitestgehend fest. Wie blicken Sie darauf? Sollen die Arbeiten so stattfinden oder Ihrer Ansicht nach modifiziert oder vielleicht sogar verhindert werden?

Wir sind der Meinung, dass die geplanten Arbeiten dringend modifiziert werden müssen, um die Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung zu minimieren. Wenn die Bahn bei den bestehenden Planungen bleibt, könnten wir gegebenenfalls rechtliche Schritt prüfen. Wir sind jedoch auch offen für Gespräche und eine konstruktive Zusammenarbeit, um Lösungen zu finden, die die betroffenen Bürger besser schützen.

Welche Möglichkeiten haben Bürger und Kommunen konkret, aktiv zu werden?

Bürger und Kommunen können durch die Sammlung von Stellungnahmen, die Beteiligung an öffentlichen Konsultationen und durch das Einreichen von Petitionen aktiv werden. Es ist auch möglich, die Medien einzubeziehen, um die Dringlichkeit des Themas weiter zu kommunizieren. Wir empfehlen, dass Kommunen ihre Anliegen in offiziellen Stellungnahmen und Gutachten zusammenfassen, um die politischen Entscheidungsträger zu sensibilisieren.

Wie kann die BI Bürger und Kommunen bei ihren Anliegen unterstützen?

Wir bieten Unterstützung bei der Erstellung von Stellungnahmen und Petitionen und arbeiten daran, juristische und technische Expertise zur Verfügung zu stellen, um die Anliegen der Bürger und Kommunen zu untermauern. Außerdem organisieren wir Informationsveranstaltungen und sind dabei, ein Netzwerk aufzubauen, um Bürger und Kommunen besser miteinander zu verknüpfen.

Und andersherum gefragt: Wie können Bürger und Kommunen die BI unterstützen?

Bürger und Kommunen können uns unterstützen, indem sie uns mit Informationen und Erfahrungsberichten versorgen, die wir in die politischen Gespräche einfließen lassen können. Darüber hinaus sind finanzielle Spenden und die Teilnahme an Demonstrationen oder anderen Veranstaltungen hilfreich, um die Bewegung weiter voranzutreiben.

„Es ist aber auch wichtig zu betonen, dass unsere Ressourcen als spendenfinanzierte und durch ehrenamtliche Mitglieder geführte Bürgerinitiative begrenzt sind. Ohne tiefer gehende fachliche und finanzielle Unterstützung der politischen Vertretungen des Tals sind unserem Handlungsspielraum Grenzen gesetzt.“

Willi Pusch, Vorsitzender der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn

Planen Sie rechtliche Schritte gegen die Bahn? Wenn ja, in welchen Punkten?

Wir prüfen derzeit die Möglichkeit, rechtliche Schritte einzuleiten, insbesondere in Bezug auf die fehlende Planfeststellung für die Sanierungsmaßnahmen. Wir sehen auch das Potenzial, Klage zu erheben, falls die Bahn gegen Vorschriften zum Lärmschutz oder zur Gesundheitsvorsorge verstößt. Eine enge Zusammenarbeit mit Juristen wird notwendig sein, um die Erfolgsaussichten solcher Schritte genauer zu bewerten. Es ist aber auch wichtig zu betonen, dass unsere Ressourcen als spendenfinanzierte und durch ehrenamtliche Mitglieder geführte Bürgerinitiative begrenzt sind. Ohne tiefer gehende fachliche und finanzielle Unterstützung der politischen Vertretungen des Tals sind unserem Handlungsspielraum Grenzen gesetzt.