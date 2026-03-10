Gesundheitsrisiko durch Züge Bahnlärm am Mittelrhein: Jetzt wendet sich BI an die EU Mira Zwick 10.03.2026, 12:00 Uhr

i Unzählige Güterzugwaggons rollen täglich durchs enge Mittelrheintal, und die Zahl wird weiter steigen. Die Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn setzt sich dafür ein, dass endlich Lärmgrenzwerte eingehalten werden. Mira Zwick

Unzählige Züge lassen donnern täglich durchs Mittelrheintal – Tendenz steigend. Die Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn sieht darin ein Gesundheitsrisiko und wendet sich an EU-Kommission und Eisenbahn-Bundesamt.

Zuglärm und Erschütterungen gefährden täglich die Gesundheit Tausender Anwohner im Mittelrheintal. Regelmäßig werden Grenzwerte durch Züge überschritten – eine nachgewiesene Gefahr für Leib und Leben von Anliegern, deren Immobilien nicht selten nur wenige Meter von der Bahnlinie entfernt stehen – das wurde in einem von der Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn in Auftrag gegebenes Lärmgutachten ...







Artikel teilen

Artikel teilen