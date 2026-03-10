Unzählige Züge lassen donnern täglich durchs Mittelrheintal – Tendenz steigend. Die Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn sieht darin ein Gesundheitsrisiko und wendet sich an EU-Kommission und Eisenbahn-Bundesamt.
Zuglärm und Erschütterungen gefährden täglich die Gesundheit Tausender Anwohner im Mittelrheintal. Regelmäßig werden Grenzwerte durch Züge überschritten – eine nachgewiesene Gefahr für Leib und Leben von Anliegern, deren Immobilien nicht selten nur wenige Meter von der Bahnlinie entfernt stehen – das wurde in einem von der Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn in Auftrag gegebenes Lärmgutachten ...