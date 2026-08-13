Die Arbeiten an der Bahnhofstraße in Hahnstätten sollen weitergehen. Über den aktuellen Stand der Planungen berichtet Benedikt Bauch, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez.
Lesezeit 2 Minuten
Dass es mit den Arbeiten in der Bahnhofstraße in Hahnstätten weitergeht, ist wohl klar. Das hatte Ortsbürgermeister Joachim Egert in der jüngsten Ratssitzung mitgeteilt. Offen bleibt weiterhin der Zeitpunkt. Das bestätigt Benedikt Bauch, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez, auf Anfrage unserer Zeitung.