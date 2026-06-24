Lahnstein, deine Baustellen
Bahnhof Oberlahnstein: Von Asphaltwüste zu grüner Oase
Der Bahnhofsvorplatz in Oberlahnstein soll ein neues Gesicht bekommen. Das starke Gefälle zur Unterführung (rechts) soll durch A
Der Bahnhofsvorplatz in Oberlahnstein soll ein neues Gesicht bekommen. Das starke Gefälle zur Unterführung (rechts) soll durch Aufschüttung abgemildert werden. Der Bahnhof ist dann über eine Treppe oder auch diagonal nahezu barreirefrei erreichbar.
Geskes Hack Landschaftsarchitekten

Der Bahnhofsvorplatz in Oberlahnstein soll das Entrée für die Buga 2029 werden. Bisher hat er jedoch wenig Charme. Es fehlt vor allem Grün. Planer Christof Geskes will den Platz nun in einen Schwamm verwandeln. So sehen die Pläne für das Areal aus. 

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Es wirkt wie die Quadratur des Kreises, was die Stadt Lahnstein und Christoph Geskes da vorhaben. Aus einer Betonwüste soll eine grüne Oase mitten in Lahnstein werden. Das zumindest plant man für den Oberlahnsteiner Bahnhof, der bisher alles ist, nur nicht grün.

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Rhein-Lahn-ZeitungBuga 2029

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