Der Bahnhofsvorplatz in Oberlahnstein soll das Entrée für die Buga 2029 werden. Bisher hat er jedoch wenig Charme. Es fehlt vor allem Grün. Planer Christof Geskes will den Platz nun in einen Schwamm verwandeln. So sehen die Pläne für das Areal aus.
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Es wirkt wie die Quadratur des Kreises, was die Stadt Lahnstein und Christoph Geskes da vorhaben. Aus einer Betonwüste soll eine grüne Oase mitten in Lahnstein werden. Das zumindest plant man für den Oberlahnsteiner Bahnhof, der bisher alles ist, nur nicht grün.