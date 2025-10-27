Wie kommen Radfahrer und Fußgänger besser von der Südstadt in die City? Mit einer Brücke jedenfalls nicht, so eine Machbarkeitsstudie.
Wenn von einem „Leuchtturmprojekt“ die Rede ist, bedeutet das allgemein: Es ist sehr sinnvoll. Aber ein „Leuchtturmprojekt“, das in Limburg die Situation für Fußgänger und Radfahrer verbessern soll, entwickelt sich anders, als es im „Masterplan Mobilität“ vorgesehen war: Einer der geplanten „Leuchttürme“, ein möglicher Brückenneubau, könnte eines Tages eher ein „Leuchttunnel“ sein, weil die bestehende Bahnhofsunterführung verbreitert werden ...