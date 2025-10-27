Machbarkeitsstudie Bahnhof in Limburg: Mehr Platz in der Unterführung? Sebastian Semrau 27.10.2025, 12:00 Uhr

i In der Bahnhofsunterführung in Limburg, die die Südstadt mit der Innenstadt verbindet, ist für Fußgänger und Radfahrer wenig Platz. Sebastian Semrau

Wie kommen Radfahrer und Fußgänger besser von der Südstadt in die City? Mit einer Brücke jedenfalls nicht, so eine Machbarkeitsstudie.

Wenn von einem „Leuchtturmprojekt“ die Rede ist, bedeutet das allgemein: Es ist sehr sinnvoll. Aber ein „Leuchtturmprojekt“, das in Limburg die Situation für Fußgänger und Radfahrer verbessern soll, entwickelt sich anders, als es im „Masterplan Mobilität“ vorgesehen war: Einer der geplanten „Leuchttürme“, ein möglicher Brückenneubau, könnte eines Tages eher ein „Leuchttunnel“ sein, weil die bestehende Bahnhofsunterführung verbreitert werden ...







