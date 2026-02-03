Der Rheingau-Loreley-Express startet ein Jahr später als geplant, bringt aber schnellere Verbindungen von Frankfurt bis Koblenz und teilweise bis Kobern-Gondorf. Pendler können sich auf verkürzte Reisezeiten freuen. Was der neue RE19 bringt.
Lesezeit 2 Minuten
Eigentlich sollte er schon seit Mitte Dezember zwischen Koblenz und Frankfurt pendeln: der Rheingau-Loreley-Express oder kurz RE 19. Doch verspätete Fahrzeuglieferungen durch die Firma Stadler sorgen dafür, dass die ursprünglich ab Dezember 2025 geplante Express-Linie erst ein Jahr später eingeführt werden kann, informiert Vias.