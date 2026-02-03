RE 19 kommt ein Jahr später Bahnfahren am Mittelrhein: Was sich ab Dezember ändert Mira Zwick 03.02.2026, 12:00 Uhr

i Noch verkehrt rechtsrheinisch nur die Regionalbahn 10. Doch ab Dezember soll die Linie um den Regionalexpress 19 ergänzt werden. Mira Zwick

Der Rheingau-Loreley-Express startet ein Jahr später als geplant, bringt aber schnellere Verbindungen von Frankfurt bis Koblenz und teilweise bis Kobern-Gondorf. Pendler können sich auf verkürzte Reisezeiten freuen. Was der neue RE19 bringt.

Eigentlich sollte er schon seit Mitte Dezember zwischen Koblenz und Frankfurt pendeln: der Rheingau-Loreley-Express oder kurz RE 19. Doch verspätete Fahrzeuglieferungen durch die Firma Stadler sorgen dafür, dass die ursprünglich ab Dezember 2025 geplante Express-Linie erst ein Jahr später eingeführt werden kann, informiert Vias.







