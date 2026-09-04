Weil der Regionalzug nicht kam, stieg ein 46-Jähriger aus der VG Bad Ems-Nassau in Bonn in einen ICE, für den er keinen Fahrschein hatte. Nun landete der Mann vor dem Diezer Amtsgericht.
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Ein 46-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau muss nun erstmals tatsächlich für vier Monate in Haft. In den Jahren zuvor hatte er sich bereits einiges zuschulden kommen lassen. Auslöser für die erneute Verhandlung am Amtsgericht Diez war diesmal eine Schwarzfahrt mit dem ICE von Bonn nach Frankfurt Flughafen an Silvester 2025.