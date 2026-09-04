Vielfach ohne Ticket erwischt
Bahn-Schwarzfahrer aus der VG BEN muss in Haft
In Bonn ist ein 46-Jähriger aus der VG Bad Ems-Nassau in einen ICE der Deutschen Bahn gestiegen, obwohl er keinen Fahrschein daf
In Bonn ist ein 46-Jähriger aus der VG Bad Ems-Nassau in einen ICE der Deutschen Bahn gestiegen, obwohl er keinen Fahrschein dafür hatte. Nun musste er sich für die Tat vor dem Diezer Amtsgericht verantworten.
Arne Dedert/dpa

Weil der Regionalzug nicht kam, stieg ein 46-Jähriger aus der VG Bad Ems-Nassau in Bonn in einen ICE, für den er keinen Fahrschein hatte. Nun landete der Mann vor dem Diezer Amtsgericht.

Lesezeit 2 Minuten
Ein 46-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau muss nun erstmals tatsächlich für vier Monate in Haft. In den Jahren zuvor hatte er sich bereits einiges zuschulden kommen lassen. Auslöser für die erneute Verhandlung am Amtsgericht Diez war diesmal eine Schwarzfahrt mit dem ICE von Bonn nach Frankfurt Flughafen an Silvester 2025.
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