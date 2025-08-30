Der Bericht einer VIAS-Pendlerin in unserer Zeitung sorgte für zahlreiche Reaktionen. Viele Menschen verzweifeln an der Unzuverlässigkeit der von VIAS, DB und Co. auf beiden Rheinseiten. Pro Bahn findet dafür deutliche Worte Richtung Verantwortliche.

Nach unserer Berichterstattung über die Zustände in der VIAS und den Fall von Pendlerin Bettina Harleb aus Lykershausen haben sich weitere Pendler und Bahnkunden bei uns gemeldet, die von ähnlichen Erfahrungen berichten.

Peter Neubauer zum Beispiel ist vor viereinhalb Jahren vom Auto auf die Bahn umgestiegen und pendelte von Holzhausen nach Geisenheim. Sein Weg führte mit dem Bus nach St. Goarshausen, dann mit der VIAS nach Geisenheim und abends wieder zurück – Umstiegszeit zwischen Bus und Bahn: 9 Minuten. „Da die Zugverspätungen immer häufiger wurden, ich daher immer seltener meinen Bus erreichte und es mir zu viel wurde, ständig eine Stunde auf den nächsten Bus zu warten, bin ich dann das letzte Jahr mit dem Auto nach St. Goarshausen gefahren und dann mit dem Zug weiter“, berichtet Neubauer. Er zweifelt die von der VIAS in einer Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung angegebene Pünktlichkeitsquote an. Außerdem berichtet er ebenfalls davon, dass in der entsprechenden RMV-App Verspätungen und Ausfälle oft gar nicht oder falsch angezeigt wurden. „Ich konnte diesen Zustand nicht mehr ertragen, habe mein Deutschlandticket gekündigt und bin wieder auf das Auto umgestiegen.“

Ähnliche Erfahrungen machte Andreas ﻿Kupp, der zehn Jahre zwischen Koblenz und Neuwied gependelt ist. Er berichtet, dass Pünktlichkeit und Hygiene in der VIAS über die Jahre kontinuierlich abgenommen hätten. „Ein pünktlicher Dienstbeginn ist mir seit 2018 nicht mehr gelungen“, schreibt er in einer Mail an unsere Zeitung. „Diese Erfahrung mache ich auch auf der Strecke Koblenz–Boppard, die ich zur Zeit noch einmal wöchentlich fahre. Keine einzige Fahrt beginnt oder endet pünktlich bei den Unternehmen DB, Vlexx und transregio“, ist sein Fazit. Auch wenn das Personal sich große Mühe gebe, den Gegebenheiten mit der nötigen Freundlichkeit und Ruhe Herr zu werden. Er selbst habe über die Jahre gelernt, dass die Hin- und Rückfahrten enervierender seien als die Arbeit selbst.

„Es vergeht kaum ein Tag, an dem alles planmäßig verläuft.“

Bahnpendlerin Annette Bender aus Dahlheim

Auch Annette Bender aus Dahlheim kann unsere Schilderungen vollstens bestätigen, wie sie uns schreibt. Sie pendelt zweimal in der Woche mit der RB10 von St. Goarshausen nach Wiesbaden. „An diesen beiden Tagen werden meine Nerven auf das Äußerste strapaziert. Es vergeht kaum ein Tag, an dem alles planmäßig verläuft“, ist ihr Erleben. Fast jeder zweite Zug werde storniert, so entstehe eine Menschenmenge, die eigentlich für zwei bis drei Züge vorgesehen sei. „Als Kunde ist es absolut nicht nachvollziehbar, warum nicht wenigstens ein paar zusätzliche Waggons angehängt werden – gerade wo doch schon jeder zweite Zug ausfällt.“

Neben unzähligen Wartezeiten auf Nebengleisen berichtet die Dahlheimerin von ungeplanten Stopps zum Beispiel in Kaub – „mit den unterschiedlichsten fadenscheinigen Begründungen. Mehrmals mussten alle Personen dort den Zug verlassen“, schreibt sie. Auch wurde laut Bender ihr Zielbahnhof in Wiesbaden des Öfteren wegen verspäteter Fahrt gar nicht mehr angefahren. Und dann? „Dann muss man eben schauen, wie man nach Hause oder zur Arbeit kommt. Zum Glück habe ich einen verständnisvollen Arbeitgeber und gleitende Arbeitszeit. Viele andere Personen haben das aber nicht“, gibt sie zu bedenken. Auch sie hat wie unsere Leserin Bettina Harleb resigniertes Personal in den Zügen erlebt, das sich meist zurückzieht und kaum noch kontrolliert. „Menschlich ist das absolut nachzuvollziehen. Aber gerade im Hinblick auf randalierende Personen würde es schon mehr Sicherheit geben, wenn die Schaffner etwas Präsenz zeigen würden“, so Annette Bender.

i Noah Wand ist der Landesvorsitzende von Pro Bahn RLP-Saar. Martin Mendel

Diese Erfahrungen der Fahrgäste aus unserer Region teilt auch Noah Wand, Landesvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn RLP-Saar. „Die Züge sind gnadenlos überfüllt ohne merkliche Entlastung, vor allem in den Pendlerzeiten und an Wochenende“, berichtet er. Das sei auch der Einführung des Deutschlandstickets geschuldet, das natürlich für die Fahrgäste einen enormen finanziellen Vorteil bringt, auf das die Zugkapazitäten der Verkehrsunternehmen aber überhaupt nicht ausgelegt seien. „Die Verträge zwischen der DB und den Verkehrsunternehmen wie der VIAS laufen über zehn Jahre, die hatten gar keine Zeit, darauf zu reagieren“, erklärt Wand.

Aber kann die VIAS nicht kurzfristig durch längere Züge auf die erhöhten Fahrgastzahlen reagieren? „Das lohnt sich nicht. Durch das Deutschlandticket kommt nicht viel Geld bei der VIAS pro Fahrgast an. Da ist die Erhöhung der Sitzplätze nicht wirtschaftlich“, meint der Pro-Bahn-Sprecher. Außerdem sei die VIAS an dem Chaos nicht allein schuld, die Infrastruktur der DB im Mittelrheintal beidseits des Flusses ist schlichtweg unzureichend, „und das als meistbefahrene Strecke in Deutschland“, merkt er an. Darauf beruft sich auch die VIAS in ihrer Stellungnahme zu unserem vorhergehenden Bericht. „Man hat wichtige Maßnahmen wie das Zugleitsystem weggespart, baut kaum Bahnunterführungen und Weichen – subtile Maßnahmen, aber beim laufenden Verkehr sehr wichtig, um zum Beispiel an liegen gebliebenen Güterzügen vorbeizufahren“, weiß Pro-Bahn-Sprecher Wand.

Langes Warten auf den Loreley-Express ﻿

In puncto Pünktlichkeit kommt laut Pro Bahn die rechte Rheinseite noch besser weg als die linke. Dort „kann ich mir sicher sein, dass ich Verspätung habe“, sagt Wand, selbst Pendler. Dabei könnte man linksrheinisch zum Beispiel die Fernzüge auf der Pendlerstrecke Koblenz–Mainz ins Deutschlandticket aufnehmen, „das würde zu einer besseren Fahrgastverteilung führen und die Regiobahnen entlasten.“ Ein Vorschlag, der bisher bei den Verantwortlichen ungehört blieb. Rechtsrheinisch könnte der lang ersehnte Loreley-Express, ein Regioexpress, der zügig durchs Tal fährt, Entlastung bringen. „Aber die Zulassungsverfahren sind so kompliziert und langwierig, dass sich die Auslieferung Jahr und Jahr verzögert“, berichtet Wand zähneknirschend.

Keine guten Aussichten für die Bahnfahrer. Warum dann trotzdem Bahn fahren? Für Wand ist die Bahn trotz allem DAS Verkehrsmittel der Zukunft, werde aber politisch überhaupt nicht priorisiert. „Ich habe den Eindruck, dass die Verhältnisse auf der Schiene bei den Entscheidern und Aufgabenträgern nicht immer ganz klar sind. Deshalb versuchen wir als Pro Bahn die Zustände im Austausch mit den Zweckverbänden, dem Ministerium und den Verkehrsverbünden greifbarer zu machen“, erklärt Wand die Rolle von Pro Bahn. Unterdessen appelliert er an die Pendler, durchzuhalten. Auch wenn klar ist, dass entspanntes Reisen – laut Wand der größte Vorteil der Bahn gegenüber dem Auto – momentan nicht möglich ist. Mit der Generalsanierung 2027 könnte zumindest etwas Abhilfe in Sicht sein.

VIAS im VG-Rat Loreley

Für den 4. September ist die VIAS Thema im Verbandsgemeinderat der VG Loreley. Dort steht die Vorstellung der VIAS GmbH und deren Strategie zur Stabilisierung des Schienenpersonennahverkehrs auf der rechten Rheinstrecke auf der Tagesordnung. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr.