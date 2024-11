Braubacher Bahndamm Bahn hat Bauwerk überprüft: Gutachten im Rat vorstellen 11.11.2024, 15:12 Uhr

i Schon seit weit mehr als 100 Jahren führt die wichtige Bahnverbindung direkt durch Braubach. Archiv Helmut Veit

In Braubach wächst die Sorge um die Sicherheit des Bahndamms: Zweifel am baulichen Zustand und widersprüchliche Prüfberichte sorgen für Diskussionen im Stadtrat. Ein neues Gutachten soll nun Klarheit bringen.

Die augenscheinlich nicht in bestem Zustand befindlichen Unterführungen des Bahndamms in Braubach beschäftigten auch den Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. FBL-Fraktionsvorsitzender Heinz Scholl und der Braubacher Christian Maxeiner hatten, wie von unserer Zeitung berichtete, aufgrund von Unterlagen, die ihnen zur Verfügung stehen, Zweifel an den Untersuchungsergebnissen der vergangenen Jahre und damit einhergehend auch an der Sicherheit des ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen