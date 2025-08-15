Langjährige Planungen und dann der plötzliche Stopp: In St. Goarshausen sorgt die Absage der Lärmschutzwände durch die Bahn für Empörung. Politik und Bürger fordern nun schnelle Alternativen.

Dass die Lärmschutzwände in St. Goarshausen nun entgegen den langjährigen Planungen doch nicht kommen, sorgt für Widerstand. Der SPD-Ortsverein Loreley-Mitte informiert in einer Pressemitteilung über das Gespräch mit dem Leiter des Projektteams, um „Klarheit über die Gründe für die überraschende und für die Bürgerinnen und Bürger nicht hinnehmbare Entscheidung“ zu erhalten. Auch Verbandsgemeindebürgermeister Mike Weiland, der Ende Juli über die Entscheidung seitens der Deutschen Bahn informiert wurde, findet deutliche Worte.

Jahrelange Vorarbeit und dann das Aus

Seit mehr als zehn Jahren ist der Bedarf an Lärmschutz in St. Goarshausen bekannt. „ Seit 2018 liefen Planungen und vorbereitende Maßnahmen, darunter Baugrunduntersuchungen. Im Jahr 2024 wurden dann die konkreten Abschnitte durch die Deutsche Bahn vorgestellt – mit einer deutlichen Kürzung auf rund 600 Meter“, schreibt der SPD-Ortverein. Weiland ergänzt, dass die Lärmschutzwände betroffenen Bürgern teils bereits im Jahr 2019 schriftlich zugesagt worden seien.

Doch dann kam es anders: Nach Baurecht und der Beauftragung einer Baufirma wurde laut SPD-Ortsverein die Ausführungsplanung erstellt. Die vorgesehene Umsetzung sei dann auf Basis neuer, zuvor unbekannter Erkenntnisse von der Deutschen Bahn gestoppt worden, als Gründe werden unter anderem benachbarte Bauwerke genannt, veränderte Pfahlgründungen und erhebliche Eingriffe in die Bahnanlage und in Anlagen von Anwohnern.

„Damit waren technisch bedingte deutliche Mehrkosten verbunden", was zu der Entscheidung nach Abklärung mit dem Eisenbahn-Bundesamt als zuständiger Behörde und unter Einbezug des Bundesverkehrsministeriums führte, die Baumaßnahmen nicht durchzuführen. Selbst in den weniger kritischen Bereichen mit geringeren statischen Schwierigkeiten wurde auf eine Umsetzung verzichtet.

Alternativlösungen werden gefordert

„Wie hier mit der Gesundheit und dem Schutz sowie der Lebensqualität der Menschen umgegangen wird, ist bedauerlicherweise erneut ein Paradebeispiel dafür, wie sich der Großkonzern in Wahrheit für Leib und Leben der Menschen interessiert“, zeigt sich Weiland entsetzt. „Gerade dort, wo der Schutz unmittelbar notwendig ist und die Umsetzung komplexer ist, wird das erforderliche Geld nicht in die Hand genommen. Das ist für die Bürgerinnen und Bürger und die Stadt nicht nachvollziehbar“, findet auch SPD-Vorstandsmitglied Jens Michel klare Worte.

Die Erkenntnis, dass dort, wo die Schallschutzwände errichtet werden sollen, in rund sechs Metern Tiefe massiver Fels ansteht, „ist im Mittelrheintal wahrlich keine Überraschung“, sagte Weiland jüngst gegenüber Matthias Wistuba, dem Vertreter der DB InfraGO AG, der versuchte, die Hiobsbotschaft vor Ort plausibel zu erläutern. Alternative Maßnahmen seien nicht geprüft worden. Daher appellierte Weiland an Wistuba: „Prüfen Sie umgehend, ob auch Niedriglärmschutzwände, Schalldämmmatten unter dem Gleis, vielleicht modernere Schienenstegdämpfer oder sonstige Möglichkeiten bestehen, die wenigstens einige wahrnehmbare Dezibel Lärmminimierung bringen würden.“

Der SPD-Ortsverein hat bereits einen Gesprächstermin mit dem Bundestagsabgeordneten Thorsten Rudolph vereinbart, um über die unbefriedigenden Abläufe zu berichten und Unterstützung einzufordern. Weiland hat sich an die beiden Bundes- und Landesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und Daniela Schmitt (FDP), an den Konzernbevollmächtigten der DB für Rheinland-Pfalz, Dr. Klaus Vornhusen, Staatssekretär Michael Hauer (Grüne) und einzelne Mitglieder des Beirats Leiseres Mittelrheintal gewandt, weil dort nach Auskunft des DB-Projektleiters die Entscheidungen für die kommenden Jahre getroffen werden.