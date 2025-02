Forstamt war da Bäume werden in Friedrichssegen entfernt 04.02.2025, 14:45 Uhr

i Bei Wind oder Sturm drohen Bäume umzustürzen. In Friedrichssegen soll das Waldstück am Spielplatz perspektivisch durch Maßnahmen stabilisiert werden. Jörg Kaiser

Bei Sturm oder Gewitter drohen Äste abzubrechen oder Bäume gar umzufallen. Am Spielplatz in Friedrichssegen ist so ein Gefahrenherd entstanden. Nun hat das Forstamt reagiert.

So schnell kann es gehen: Das Lahnsteiner Forstamt hat am Montag einen Baum, der auf eine Boule-Bahn neben dem Kinderspielplatz an der Erzbachstraße in Friedrichssegen gestürzt war (wir berichteten), entfernt. Unser Leser Jörg Kaiser hatte auf und in der Nähe des Spielplatzes diverse Bäume ausgemacht, die in den vergangenen Wochen umgestürzt sind oder drohen, genau dies zu tun.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen