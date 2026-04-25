Rheinufer in Niederlahnstein: Bäume müssen weg: Bauausschuss stimmt für Kombiweg
Rheinufer in Niederlahnstein
Bäume müssen weg: Bauausschuss stimmt für Kombiweg
Zwei Varianten gibt es für die Neugestaltung des Rheinufers in Niederlahnstein. Der Bauausschuss hat sich nun für einen kombinierten Geh- und Radweg ausgesprochen. Was den Ausschlag für diese Variante gegeben hat.
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Es war eine schwierige, am Ende aber sehr eindeutige Entscheidung. Im März hatte der Bauausschuss der Stadt Lahnstein vom Landschaftsarchitekturbüro Grow die beiden möglichen Varianten zur Neugestaltung des Rheinufers in Niederlahnstein vorgestellt bekommen – mit dem Ziel, die Vorzugsvariante für die weitere Vorplanung festzulegen.