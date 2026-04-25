Rheinufer in Niederlahnstein
Bäume müssen weg: Bauausschuss stimmt für Kombiweg
Der kombinierte Fuß- und Radweg am Niederlahnsteiner Rheinufer soll von 2,2 auf 4,5 Meter verbreitert werden. Dafür ist es notwe
Der kombinierte Fuß- und Radweg am Niederlahnsteiner Rheinufer soll von 2,2 auf 4,5 Meter verbreitert werden. Dafür ist es notwendig, auf der linken Seite insgesamt 81 Walnussbäume zu fällen. Andererseits ist der Flächenbedarf geringer als bei einem getrennten Fuß- und Radweg.
Ulrike Bletzer

Zwei Varianten gibt es für die Neugestaltung des Rheinufers in Niederlahnstein. Der Bauausschuss hat sich nun für einen kombinierten Geh- und Radweg ausgesprochen. Was den Ausschlag für diese Variante gegeben hat.

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Es war eine schwierige, am Ende aber sehr eindeutige Entscheidung. Im März hatte der Bauausschuss der Stadt Lahnstein vom Landschaftsarchitekturbüro Grow die beiden möglichen Varianten zur Neugestaltung des Rheinufers in Niederlahnstein vorgestellt bekommen – mit dem Ziel, die Vorzugsvariante für die weitere Vorplanung festzulegen.

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