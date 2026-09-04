Stress durch Hitze und Dürre
Bäume in der Region werfen viel zu früh ihr Laub ab
An den Lahnhängen in der Nähe der Lahnsteiner Ruppertsklamm sieht man schon deutlich, dass die Bäume und Sträucher ihre Blätter
An den Lahnhängen in der Nähe der Lahnsteiner Ruppertsklamm sieht man schon deutlich, dass die Bäume und Sträucher ihre Blätter verfärben oder abwerfen.
Marta Fröhlich

Schon im Juli fielen die ersten Blätter von den Bäumen. Der Wald ist früh dran mit seinen Herbstvorbereitungen. Zu früh, sagt Stefan Bäcker vom Forstamt Lahnstein. Und erklärt, warum der Blätterabwurf ein deutliches Alarmzeichen ist. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Kalender sagt Sommer, der Wald sagt Herbst. Schon in den vergangenen Wochen konnte man in der Region immer wieder beobachten, wie die Bäume sich orange und rot verfärben, das Laub fällt bereits seit Ende Juli in großen Mengen ab. Auch in der Stadt.
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