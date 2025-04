Die Nachricht vom Tod von Papst Franziskus sorgte auch im Bistum Limburg für Bestürzung und Trauer. Bischof Georg Bätzing würdigte am Ostermontag den Verstorbenen als großes Geschenk für die katholische Kirche. „Seine zwölfjährige Amtszeit war ein Segen. Er war unermüdlich“, so Bätzing, bevor er sich im Limburger Dom mit Weihbischof Thomas Löhr, Generalvikar Wolfgang Pax und Beate Gilles, Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, in ein Kondolenzbuch eintrug, das nun auch öffentlich ausliegt. Am Abend gab es ein erstes Gedenken an den Papst im Georgsdom. Im gesamten Bistum läuteten zudem am Montagabend um 18 Uhr die Kirchenglocken für zehn Minuten in Gedenken an den verstorbenen Papst. Zudem ordnete das Bistum an, die Fahnen auf halbmast zu hängen. In den kommenden Tagen soll in den Gottesdiensten an Paps Franziskus gedacht werden. „Es soll in jeder Pfarrei auch einen Gedenkgottesdienst, eine Eucharistiefeier, für den Toten geben“, kündigte Bischof Georg Bätzing an.