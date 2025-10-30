Die größte Bäckerei der Region wagt den nächsten Expansionsschritt: „Schäfer Dein Bäcker“ plant, Produktion und Infrastruktur in Limburg massiv auszubauen.
Das Unternehmen „Schäfer Dein Bäcker“ ist schon jetzt die größte Bäckerei in der Region und will noch weiter wachsen. Die Stadtverordneten sollen in ihrer nächsten Sitzung am Montag, 17. November, dafür die entscheidende Weiche stellen und der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans in einem beschleunigten Verfahren zustimmen; ein positives Votum gilt als sicher.