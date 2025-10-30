Unternehmen expandiert weiter Bäckerei Schäfer wächst im ICE-Gebiet Limburg Stefan Dickmann 30.10.2025, 15:00 Uhr

i So stellt sich das bereits im ICE-Gebiet Limburg angesiedelte Unternehmen eines Tages seinen „Bäckercampus“ vor: Der bestehende Standort links soll sich deutlich vergrößern, unter anderem durch die Vergrößerung der Backwerkstatt sowie den Bau eines Parkhauses und eines Logistikzentrums. hsprojekt/Schäfer Dein Bäcker

Die größte Bäckerei der Region wagt den nächsten Expansionsschritt: „Schäfer Dein Bäcker“ plant, Produktion und Infrastruktur in Limburg massiv auszubauen.

Das Unternehmen „Schäfer Dein Bäcker“ ist schon jetzt die größte Bäckerei in der Region und will noch weiter wachsen. Die Stadtverordneten sollen in ihrer nächsten Sitzung am Montag, 17. November, dafür die entscheidende Weiche stellen und der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans in einem beschleunigten Verfahren zustimmen; ein positives Votum gilt als sicher.







