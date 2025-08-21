Fußgänger, Radler, Autofahrer und der ÖPNV – für alle sind Anregungen in einem Bad Emser Ausschuss vorgestellt worden, wo Verbesserungen im Verkehr möglich sind. Nun darf in den Fraktionen weiter diskutiert und entschieden werden.

Vor knapp zwei Jahren wurde erstmals im Bad Emser Stadtrat über das Verkehrskonzept diskutiert, nun liegen Untersuchungsergebnisse und konkrete Vorschläge der Fachleute vor, die im Bauausschuss der Stadt in knapper Form präsentiert wurden. Die einzelnen Fraktionen werden sich mit den Anregungen befassen und weitergeben, was aus ihrer Sicht brauchbar ist und auch verwirklicht werden soll. Danach steht unter anderem eine Bürgerinformation zum Thema Verkehr in der Kurstadt an.

Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) begrüßte Jutta Schmidt-Eversheim und Patrick Berens von der Vertec GmbH in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Hauptausschusses der Stadt. „Wir brauchen die Rückmeldungen aus den Fraktionen dazu, dann soll eine Sondersitzung des Stadtrats folgen“, kündigte Oliver Krügel an. In der Ausschusssitzung wurden von Jutta Schmidt-Eversheim und Patrick Berens schlaglichtartig einige Analyseergebnisse und Umsetzungsvorschläge vorgestellt, die für Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer und Nutzer von Bus und Bahn aufgezeigt wurden. Als Grundlage wurde das Prinzip der Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer erwähnt, alle sollen in Bad Ems gleichberechtigt, sicher und barrierefrei unterwegs sein können. Gesondert wurde außerdem die Parksituation in der Stadt betrachtet. In die Analyse eingeflossen sind zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung.

„Dann müsste in der Römerstraße ein Parkstreifen wegfallen – das wäre eine Kriegserklärung an die Autofahrer.“

Stadtbürgermeister Oliver Krügel zu Konsequenzen in der Römerstraße, falls Fahrradfahren im Gegenverkehr erlaubt werden würde

Vorgeschlagen wurde unter anderem, dass für die Fußgänger Konfliktpunkte entschärft, Wege besser beleuchtet und Lücken geschlossen werden. Zudem sollen Fußwege an etlichen Stellen barrierefrei umgestaltet werden. Für die Radler soll ein lückenloses Wegenetz entstehen. Gehwege und bestimmte Einbahnstraßen sollen für Zweiradfahrer (auch in Gegenrichtung) geöffnet werden. An der Remybrücke wird eine verbesserte Verkehrsführung vorgeschlagen. Für die Autos soll Tempo 30 gelten. Ein Kreisel an der Einmündung der Viktoriaallee zur Silberaustraße am Therme-Hotel soll für einen verbesserten Verkehrsfluss sorgen. Beim ÖPNV wird ein Bürgerbus in die Diskussion gebracht, außerdem könnten Haltestellen zum besseren Ein- und Ausstieg umgebaut werden. Die Kurwaldbahn könnte nach einem Vorschlag in den ÖPNV-Tarif aufgenommen werden.

Bei der möglichen Öffnung von Einbahnstraßen für Radler im Gegenverkehr wurde aber schnell deutlich, dass dieser Vorschlag in Bad Ems an seine Grenzen stößt, denn dabei müssen Mindestbreiten der Fahrbahn eingehalten werden. In Teilen der Römerstraße, in denen auch Lkw und Busse unterwegs sind, wird die Mindestbreite nicht erreicht. „Dann müsste in der Römerstraße ein Parkstreifen wegfallen – das wäre eine Kriegserklärung an die Autofahrer“, unterstrich Oliver Krügel. Dort kann der Vorschlag also nicht verwirklicht werden.

„Generell übersteigt die Nachfrage das Angebot nicht.“

Patrick Berens von der Firma Vertec zum Gesamtangebot an Parkplätzen

Zu den Parkplätzen in Bad Ems erklärte Patrick Berens, dass 7361 Stellflächen gezählt wurden – davon 3640 nicht öffentlich und 3721 öffentlich. „Generell übersteigt die Nachfrage das Angebot nicht“, betonte Patrick Berens. Insgesamt kommen die Fachleute also zu einem Parkplatzüberschuss in der Kurstadt, der allerdings nicht gleichmäßig verteilt ist. In der Römerstraße wurde tagsüber – zu den Öffnungszeiten der Geschäfte – ein Defizit festgehalten, das leider nicht genauer beziffert wurde. Auf einem Diagramm zeigt die Kurve zwischen dem Angebot und der Nachfrage in der Römerstraße tagsüber deutlich nach unten. Patrick Berens schlug vor, dass für das gesamte Verkehrskonzept aber nicht einzelne Straßen, sondern eher ganze Gebiete in die Betrachtung einbezogen werden sollen.

Oliver Krügel griff das Thema Parkraumgebührenordnung und den Vorschlag auf, beim Jahresticket weg vom Preis 365 Euro und hin zu einer Reduktion auf 190 Euro im Jahr für alle Stellflächen zu kommen. Der Stadtbürgermeister merkte an, dass auch über Parkgebühren in der Innenstadt an Sonntagen nachgedacht werden sollte. Die Parkraumbewirtschaftung kann ins Verkehrskonzept mit einfließen. „Wenn es ums Geld geht, dann können Leute plötzlich laufen“, warf Patrick Berens zu einem Phänomen bei Parkgebühren ein.

Fraktionen können Priorisierung ändern

CDU-Fraktionschef Manfred Brückmann fragte, ob die Fraktionen alle Daten der Analyse erhalten können. Das wurde mit Blick auf die teils sehr umfangreichen Datensätze verneint, die Fraktionen erhalten aber die zusammengefassten Ergebnisse und die konkreten Vorschläge für die Umsetzung von Verbesserungen. Jutta Schmidt-Eversheim machte darauf aufmerksam, dass hinter alle Verbesserungsvorschläge ein bis drei Pluszeichen für den jeweiligen Priorisierungsgrad gesetzt wurden. Auch diese Schwerpunktsetzung könne in der weiteren Beratung noch geändert werden.

Rüdiger Glodek (Bündnis 90/Grüne) äußerte Verständnis für das Vorgehen und dafür, dass nicht sämtliche Einzeldaten übermittelt werden. Auch im Ratsinformationssytem werden die Zusammenfassungen nur in den nicht öffentlichen Teil eingestellt. Jetzt darf man gespannt sein, was nach der Beratung der Fraktionen herauskommt und was tatsächlich verwirklicht werden soll.