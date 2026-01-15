Chance für Leerstand Bad Emser Stadtrat begrüßt Umbau der Bundeswehrschule Andreas Galonska 15.01.2026, 09:00 Uhr

i Ein Blick von der Höhe auf die frühere Bundeswehrschule in Bad Ems. In das U-förmige Hauptgebäude sollen zahlreiche Mietwohnungen eingerichtet werden, die flacheren Gebäude rechts davor sollen abgerissen werden. Andreas Galonska

Lange Zeit hat sich nichts getan bei der ehemaligen Nachrichtenschule der Bundeswehr in Bad Ems. Nun liegen neue Pläne zur Umnutzung vor, die in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und das Hauptausschusses der Stadt beraten wurden.

In einer gemeinsamen Sitzung des Bad Emser Bau- und Hauptausschusses ging es um die Pläne für den Umbau der ehemaligen Nachrichtenschule der Bundeswehr an der Alten Kemmenauer Straße. Dort sollen zahlreiche neue Wohnungen – teils zur Miete, teils Eigentum, teils Ferienwohnungen – entstehen, was auf große Zustimmung bei den städtischen Gremien gestoßen ist.







Artikel teilen

Artikel teilen