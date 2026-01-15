Lange Zeit hat sich nichts getan bei der ehemaligen Nachrichtenschule der Bundeswehr in Bad Ems. Nun liegen neue Pläne zur Umnutzung vor, die in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und das Hauptausschusses der Stadt beraten wurden.
Lesezeit 3 Minuten
In einer gemeinsamen Sitzung des Bad Emser Bau- und Hauptausschusses ging es um die Pläne für den Umbau der ehemaligen Nachrichtenschule der Bundeswehr an der Alten Kemmenauer Straße. Dort sollen zahlreiche neue Wohnungen – teils zur Miete, teils Eigentum, teils Ferienwohnungen – entstehen, was auf große Zustimmung bei den städtischen Gremien gestoßen ist.