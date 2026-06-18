Erneuerung des Bauwerks
Bad Emser Kurbrücke muss demontiert werden
Im April musste die Kurbrücke gesperrt werden, nun stehen erste Schritte zur Reparatur des Bauwerks an.
Im April musste die Kurbrücke gesperrt werden, nun stehen erste Schritte zur Reparatur des Bauwerks an.
Andreas Galonska

Die Kurbrücke in Bad Ems ist seit Mitte April gesperrt. Eine Reparatur soll nicht vor Ort, sondern nach einer Demontage in einer speziellen Werkstatt stattfinden.

Lesezeit 3 Minuten
Die gesperrte Kurbrücke bewegt in Bad Ems zahlreiche Bürger. Mitte April musste die Fußgängerbrücke nach einer Routineüberprüfung sofort dichtgemacht werden, weil erhebliche Mängel an der Verbindung über die Lahn entdeckt worden sind. Auch der Weg über die darunter liegende Carl-Heyer-Promenade ist an der Brücke abgesperrt worden.

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