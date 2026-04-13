Mängel festgestellt Bad Emser Kurbrücke für unbestimmte Zeit gesperrt Andreas Galonska 13.04.2026, 12:13 Uhr

i Die Kurbrücke in Bad Ems ist momentan für Fußgänger gesperrt. Auslöser der Sperrung waren bauliche Mängel an dem Bauwerk, die bei einer Routineüberprüfung entdeckt worden sind. Andreas Galonska

Böse Überraschung für viele Bad Emser: die Kurbrücke ist dicht. Nach einer Überprüfung wurden deutliche Mängel an dem Bauwerk bemerkt, die eine sofortige Schließung notwendig gemacht haben.

Die Kurbrücke in Bad Ems ist für eine unbestimmte Zeit gesperrt worden. Bei einer Routineüberprüfung sind dort am Freitag erhebliche Mängel festgestellt worden, die die Vollsperrung nötig machten. Gesperrt ist zurzeit auch die Carl-Heyer-Promenade, der Fußweg entlang der Lahn, unterhalb des Bauwerks.







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