Auftrag für Studie vergeben Bad Emser Kita Arche Noah steht vor großer Sanierung Andreas Galonska 07.12.2025, 12:00 Uhr

i Bei der Bad Emser Kindertagesstätte Arche Noah besteht Sanierungsbedarf. Im Stadtrat wurde jetzt über eine Machbarkeitsstudie für das Bestandsgebäude gesprochen. Andreas Galonska

Eine Kindestagestätte in Bad Ems ist in die Jahre gekommen. Im Stadtrat wurde nun über eine Machbarkeitsstudie für das Gebäude gesprochen, das als Einrichtung für die Kleinen erhalten werden soll.

Der bauliche Zustand der Kindertagesstätte Arche Noah in Bad Ems hat die Stadt schon mehrfach beschäftigt. Nun ging es im Stadtrat um den Auftrag für eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Gebäudes in der Nähe der evangelischen Martinskirche.„Wir brauchen die freien Träger weiterhin für die Kitas, auch die kirchlichen“, erklärte Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU).







Artikel teilen

Artikel teilen