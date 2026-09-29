Das Jugendzentrum in Bad Ems ist umgezogen und befindet sich jetzt „Auf der Pütz“ 8, wo eine Menge baulich auf Vordermann gebracht wurde. Am Samstag, 3. Oktober, wird die Einweihung dort groß gefeiert.
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Das Jugendzentrum Bad Ems ist umgezogen und wird die neuen Räume mit einer Feier eröffnen. Die bisherige Bleibe im Alten Rathaus wurde verlassen, nun ist das Juz „Auf der Pütz“ 8, gleich neben der Feuerwache, zu finden. Claudia Jedrzejewski und Soner Tömenci führen durch die Räume, berichten von den Arbeiten und kündigen an, was die Besucher am Samstag, 3.