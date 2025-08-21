Bei einem Umzug tauchen oft Sachen auf, von denen man sich leicht trennen kann. Das geht auch dem Bad Emser Jugendzentrum so, das vor dem Wechsel in eine neue Bleibe einen Flohmarkt anbietet.

Schon jetzt stapeln sich im Bad Emser Jugendzentrum allerhand Dinge, die bald einem interessierten Publikum angeboten werden. Vor dem Umzug des Jugendzentrums ist kräftig entrümpelt worden – und dabei kamen etliche Sachen zum Vorschein, die entbehrlich sind und daher zum Kauf angeboten werden.

JuZ-Leiterin Claudia Jedrzejewski erläutert zusammen mit dem Bad Emser Stadtbürgermeister Oliver Krügel die Umzugspläne und den anstehenden Flohmarkt. Mittelfristig soll die aktuelle Bleibe des Jugendzentrums im Alten Rathaus saniert werden, dabei geht es um die viel Zeit und Geld verschlingende Erneuerung des gesamten Gebäudes. Zum 31. August zieht das JuZ übergangsweise in den Pavillon in der Nähe des Hasenkümpels um, bevor es in der Zukunft wieder zurück ins – dann erneuerte – alte Rathaus gehen soll. Vor dem Umzugstermin wurde alles abgeklopft, ob es auch wirklich mit in die Umzugskartons gehen soll. Bei etlichen Sachen fiel die Entscheidung, dass sie nun lieber bei einem Flohmarkt am Samstag, 23. August, in der Zeit von 10 bis 14 an neue Besitzer wechseln können.

Karten, Spiele, Schleifmaschine und Beamer im Angebot

Besucher des Flohmarkts finden beispielsweise einen sehr massiv gebauten Kicker, der schon zahlreiche Partien erlebt haben dürfte. „Wir haben auch zahlreiche Bände von Karl May im Angebot“, erklärt Claudia Jedrzejewski – es wird sich nahezu um das Gesamtwerk handeln. Auch Geschirr und viele Gesellschaftsspiele befinden sich in der Palette des Jugendzentrums. „Es gibt auch alte Rollkarten, die wohl aus einer Schule stammen“, fügt Claudia Jedrzejewski an. Neben einem Koffer mit einem ganzen Spieleset und einem Beamer zählt auch eine Schachtel mit Schachfiguren zu den Schnäppchen. „Alle Figuren sind aus Holz geschnitzt worden“, berichtet die JuZ-Leiterin.

Auf der Liste für den Flohmarkt befinden sich außerdem ein Tiefkühlschrank und eine Schleifmaschine. Im Obergeschoss können sich Bastler mit Holz eindecken. Kanthölzer, Latten und Holzplatten sind offensichtlich früher einmal für verschiedenste Werkarbeiten angeschafft worden. Interessenten können sich im JuZ auch mit Bierzeltgarnituren eindecken. „Die sind teils sehr verbraucht“, merkt Claudia Jedrzejewski an – ein Abschleifen wäre vor der Weiterverwendung sicher ratsam.

„Das ist eine einmalige Chance, die wir uns nicht entgehen lassen dürfen.“

Der Bad Emser Stadtbürgermeister Oliver Krügel zu den Sanierungsplänen für das Alte Rathaus

Oliver Krügel berichtet, dass es für die Übergangszeit die Idee für ein Jugendzentrum „on the road“ gab, was sich aber nicht umsetzen ließ. Daher soll nun der Pavillon genutzt werden, in dem die Stadt Bad Ems als zeitweiliger Mieter einzieht und das Jugendzentrum unterbringt. An den Plänen zur Sanierung des Alten Rathauses wird weiter festgehalten. „Die Stadt muss sich sowieso um die Unterhaltung des Gebäudes kümmern. Die 85-prozentige Unterstützung des Landes ist ein großes Argument für die Sanierung“, hebt Oliver Krügel hervor. Das Alte Rathaus soll in der Zukunft nicht nur das Jugendzentrum, sondern auch das Museum, die Stadtbibliothek, ein Welterbezentrum und das Stadtbüro beherbergen. „Das ist eine einmalige Chance, die wir uns nicht entgehen lassen dürfen“, betont Oliver Krügel zur künftigen Nutzung.

Vor dem Umzug steht nun zunächst der Flohmarkt am Samstag, 23. August, von 10 bis 14 Uhr im alten Rathaus an. Für alle Waren werden Mindestpreise festgelegt (höhere Gebote und Spenden für das Jugendzentrum sind immer möglich), für die Besucher gibt es Kaffee und Kuchen. Am 31. August schließt dann das JuZ seine Pforten im Alten Rathaus. Oliver Krügel schätzt, dass es nach mindestens zwei Jahren dann wieder zurück in das sanierte Gebäude gehen kann. In der Übergangsbleibe dürfte es voraussichtlich etwas dauern, bis ein regulärer Betrieb möglich ist. Claudia Jedrzejewski hebt aber hervor, dass es auch am neuen Standort auf jeden Fall eine Ferienbetreuung geben wird.