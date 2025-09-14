Ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll erscheint in der Bad Emser Hufeland-Klinik die Anschaffung einer Wärmepumpe, mit der Thermalwasser noch weiter erhitzt und für die Beheizung genutzt werden kann. Dafür wurde nun ein Vertrag unterzeichnet.

Thermalwasser ist ein bedeutsamer Faktor in Bad Ems, das gilt nicht für die Kur und die Therme, sondern bald auch für die Hufeland-Klinik. Sie wird eine sehr spezielle Anlage erhalten, mit der hochgepumptes Wasser für das Heizen verwendet werden kann. Gemeinsam mit der Staatsbad Bad Ems GmbH wurde jetzt ein Vertrag dafür unterzeichnet.

In der Hufeland-Klinik informierten Geschäftsführer Andre Theveßen und Achim Deusner, Geschäftsführer der Staatsbad GmbH, über das Projekt, dessen Ausarbeitung rund drei Jahre beansprucht hat. Teilgenommen haben außerdem Stadtbürgermeister Oliver Krügel, Steffen Lange und Christian Merk (beide vom rheinland-pfälzischen Finanzministerium), Michael Saal (Staatsbad) sowie von der Hufeland-Klinik Lorena Laux (Öffentlichkeitsarbeit), Stefan Sohnius (technischer Leiter) und Oliver Schömann (Leiter der Pflege). Rund 1,1 Millionen Euro kostet die Hochtemperatur-Wärmepumpenanlage für die Beheizung, die nun angeschafft werden soll. Voraussichtlich im September/Oktober des kommenden Jahres soll die in Deutschland einmalige Einrichtung in der Hufeland-Klinik in Betrieb gehen.

„Wir sind eine sehr energieintensive Branche.“

Andre Theveßen, Geschäftsführer der Hufeland-Klinik

„Wir sind eine sehr energieintensive Branche“, hebt Andre Theveßen zu dem pneumologischen Zentrum hervor. Vor einigen Jahren hatte die Suche nach Alternativen zur Gasheizung angefangen, außerdem begann die Suche nach Fördermitteln. Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) stieß man auf offene Ohren, sie unterstützt das Vorhaben mit 35 Prozent. Ein großer Vorteil: Die nötigen Leitungen für das Thermalwasser sind in der Hufeland-Klinik bereits vorhanden und können wieder verwendet werden. In dem 1976 gebauten Haus wurde das Wasser früher etwa für das Schwimmbad verwendet, diese Nutzung wurde aber eingestellt, weil das Thermalwasser als aggressiv galt, wie Achim Deusner berichtet. Nun wird es mit 50 Grad an der Klinik ankommen. „Wir brauchen aber aus hygienischen Gründen 75 Grad“, macht Stefan Sohnius deutlich. Er erklärt, dass die Wasserwärmepumpe mit all ihren einzelnen Komponenten eine Fläche von rund 50 bis 60 Quadratmetern Fläche benötigen wird.

Das rund 50 Grad Celsius warme Wasser liefert eine Leistung von etwa 175 kW, die durch die Wärmepumpe auf 250 kW und bis zu 75 Grad Vorlauftemperatur erhöht wird. Damit kann die bestehende Gasheizung fast komplett ersetzt werden. Die Angebote an Wasserwärmepumpen sind allerdings rar. „Wir haben einen Hersteller gefunden, der daraus ein Projekt machen will“, erläutert Andre Theveßen zu der europaweiten Ausschreibung nach der speziellen Pumpe. Die KfW hat sie für förderfähig angesehen, auch vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium liege eine Zusage für die Förderung vor.

„Wir wollen, dass das Thermalwasser genutzt wird.“

Achim Deusner, Geschäftsführer der Staatsbad GmbH, ruft zur stärkeren Nutzung des Wassers bei der Geothermie auf.

„Die Anlage ist ökologisch und wirtschaftlich tragbar“, unterstreicht Andre Theveßen. Die Abstimmung mit der Staatsbad GmbH sei sehr einfach verlaufen, da man ein gemeinsames Ziel verfolgt. „Wir wollen, dass das Thermalwasser genutzt wird“, ergänzt Achim Deusner. Auch das Land steht hinter dem Vorhaben, da es einen Baustein zur Wärmewende darstellt. „Dem Land geht es zu langsam“, schildert Achim Deusner die Haltung zur Wärmewende. Die Versorgung der Hufeland-Klinik sieht der Geschäftsführer des Staatsbads als „Leuchtturm“ an. Der Umgang mit dem Thermalwasser sei technisch sehr anspruchsvoll, die Wegstrecke in diesem Fall besonders herausfordernd, und alles steht in engem Kontext zu den behördlichen Anforderungen des Wasserrechts. Dem Staatsbad ist an einer langfristigen Versorgung gelegen, der Vertrag wird daher eine Laufzeit von zunächst zehn Jahren haben.

Nun kann die Ausschreibung für die Anlage beginnen, die voraussichtlich in einem Jahr für wohlige Wärme sorgen wird. Stadtbürgermeister Krügel und die Vertreter aus dem Finanzministerium sehen das Vorhaben mit Zuversicht und hoffen auf weitere Nachahmer, die in Bad Ems ebenfalls Thermalwasser zum Heizen verwenden wollen.