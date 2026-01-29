Aus einem deutlichen Defizit wurde eine kleine schwarze Null – das ist beim Haushalt der Stadt Bad Ems ermöglicht worden. Stadtbürgermeister Oliver Krügel blickt auf die finanzielle Entwicklung und auf die Investitionen.
Eigentlich könnte sich die Stadt Bad Ems glücklich schätzen, denn in schwierigen Zeiten ist ein ausgeglichener Haushalt erreicht worden. Die Haushaltskommission der Stadt arbeitete einen Tag lang an den Zahlen, die schließlich von einem deutlichen Minus zu einem kleinen Überschuss von 48 Euro gebracht wurden.