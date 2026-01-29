Finanzen der Stadt im Blick
Bad Emser Haushalt bleibt eine große Herausforderung
Im Bad Emser Stadtrat wurde über den Haushalt gesprochen. Stadtbürgermeister Oliver Krügel stellte in seiner Rede die Erfolge heraus, zu denen die neue Kita Römergarten (hier ein Blick auf die Spielgeräte an der Viktoriaallee) gehört.
Andreas Galonska

Aus einem deutlichen Defizit wurde eine kleine schwarze Null – das ist beim Haushalt der Stadt Bad Ems ermöglicht worden. Stadtbürgermeister Oliver Krügel blickt auf die finanzielle Entwicklung und auf die Investitionen.

Eigentlich könnte sich die Stadt Bad Ems glücklich schätzen, denn in schwierigen Zeiten ist ein ausgeglichener Haushalt erreicht worden. Die Haushaltskommission der Stadt arbeitete einen Tag lang an den Zahlen, die schließlich von einem deutlichen Minus zu einem kleinen Überschuss von 48 Euro gebracht wurden.

