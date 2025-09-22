Wehrleute präsentieren sich Bad Emser Feuerwehr erwies sich als guter Gastgeber Christine Vary 22.09.2025, 17:21 Uhr

i Trotz regnerischem Wetter verfolgten viele Gäste beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Bad Ems die Übung der Jugendfeuerwehr, die erfolgreich das Feuer in einer Hütte löschte. Fotos: Christine Vary Christine Vary

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Ems lud ein - und zahlreiche Menschen kamen zur Wache, um sich beim Tag der offenen Tür von den Einsatzfeldern der Brandbekämpfer zu überzeugen. Dabei gab es auch für Kinder tolle Aktionen.

„Wasser marsch“, hieß es am Sonntag nicht nur am Boden, sondern auch von oben. Der Tag war verregnet. Dennoch kamen mehrere Hundert Besucherinnen und Besucher zum Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Bad Ems. Sie erlebten ein attraktives Programm und gesellige Stunden.







