Ist ein Biotop bedroht? Bad Emser Bauvorhaben erneut kritisiert 14.11.2025, 18:00 Uhr

i Diese bewaldete Fläche an der Alten Kemmenauer Straße in Bad Ems soll bebaut werden. Dazu ist deutliche Kritik geäußert worden, bei der unter anderem der Verlust eines Biotops befürchtet wird. Andreas Galonska

Naturbedrohung kontra Schaffung von Wohnraum – darum geht es bei dem geplanten Neubau an der Alten Kemmenauer Straße in Bad Ems. Zwei Anlieger kritisieren das Vorhaben, Stadtbürgermeister Krügel weist die Vorwürfe zurück.

Die Kritik an dem an der Alten Kemmenauer Straße in Bad Ems geplanten Neubauvorhaben reißt nicht ab. Anlieger melden sich wieder zu Wort und beanstanden, dass ein wertvolles Biotop zerstört werde. Außerdem wird die Notwendigkeit des Bauvorhabens angezweifelt, da es nach Auffassung der Kritiker in der Kurstadt ein Überangebot an Wohnraum gebe.







Artikel teilen

Artikel teilen