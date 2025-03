Auch nach der Besprechung in Ausschüssen sind längst nicht alle Fragen zu einem Bauprojekt zwischen der Straße „Im Walme“ und der Alten Kemmenauer Straße in Bad Ems ausgeräumt. Im Stadtrat wurde weiter über den Bebauungsplan gestritten, dessen Entwurf aber von einer Mehrheit unterstützt wurde.

Oberhalb der Jugendherberge sollen mehrere Neubauten in einem kleinen Waldstück entstehen. Die Zufahrt dazu soll teils von der Alten Kemmenauer Straße, teils von der Straße „Im Walme“ ermöglicht werden. Der Plan dazu wurde im Bauausschuss und im Haupt- und Finanzausschuss besprochen und von einer Mehrheit angenommen. „Wir sind nicht bei der Mehrheit“, betonte Bernd Hewel (FWG) nun im Emser Stadtrat, der sich den möglichen Bauplatz an Ort und Stelle genau angesehen hat. „Die Gebäude wären zu hoch und würden die Landschaft verschandeln“, kritisierte er. Außerdem sei die Verkehrssituation problematisch. Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) hielt dem entgegen, dass man „Im Walme“ für eine Entspannung der Parksituation sorgen könne. Dort wird das Abstellen von Autos lediglich geduldet, im Nachtigallenweg könnte eine Wiese zum Parkraum umgebaut werden, was bislang die Vermieter der Häuser „Im Walme“ nicht verwirklicht haben. „Da darf keiner stehen“, verdeutlichte der Stadtbürgermeister zu den parkenden Autos. Es dürfe außerdem nicht sein, dass sich der Hinweis auf die Stellplätze als Nachteil für die Investoren der Neubauten entwickle. Für die geplanten neuen Häuser werden Abstellplätze in Tiefgaragen schließlich nachgewiesen.

Die Fläche ist riesig, da könnten etliche Autos parken.

Jennifer Kögler (CDU) zu der alternativen Stellfläche am Nachtigallenweg.

„Wenn die Jugendherberge umgebaut wird, dann wird das ein hotelähnliches Objekt“, warf Bodo Wieseler (FDP) ein. Mit den geplanten Neubauten in unmittelbarer Nähe schaffe sich die Stadt „ein Riesenproblem“. „Die Fläche ist riesig, da könnten etliche Autos parken“, hob Jennifer Kögler (CDU) zum Parken auf der Wiese an Nachtigallenweg hervor. In der Straße „Im Walme“ sollten die unerlaubt Parkenden Knöllchen erhalten. Bernd Hewel merkte an, dass für ihn der Landschaftsschutz im Mittelpunkt stehe. Neubauten mit drei Vollgeschossen seien nicht zu billigen. Der Beigeordnete Birk Utermark (FWG) erinnerte daran, dass eine alternative Planung zu den Geschosshöhen gefordert wurde – vorgelegt wurde aber nichts dazu. Michael Brüggemann (Unabhängige Liste UL BEN) bemängelte, dass Stellungnahmen der GDKE und der Denkmalpflege fehlen. Beide sollen laut Oliver Krügel noch folgen. Außerdem hakte Michael Brüggemann nach, wo sich die Ausgleichsflächen für das Bauprojekt befinden. „Das ist Sache des Vorhabenträgers“, antwortete Krügel. Der Bebauungsplanentwurf wurde mit 13 Jastimmen bei sieben Neinstimmen und zwei Enthaltungen vom Stadtrat angenommen.

Ohne Diskussion angenommen wurden hingegen die Bebauungspläne für den Grisselberg und die Wipsch. Auf dem Grisselberg plant ein metallverarbeitender Betrieb, eine Arbeitshalle neu zu bauen, was auf dem Areal an der Bundesstraße 261 außerhalb des Stadtgebiets unproblematisch erscheint. Ebenso wurde die vierte Änderung des Bebauungsplans für den Rewe-Umbau auf der Wipsch einstimmig angenommen.

Ausschüsse mussten neu gewählt werden

Vorab besprochen wurde schon der neue Standort für den zunächst auf der Kalkspitze geplanten Fitnessparcours. Er soll nun auf der Bismarckhöhe in der Nähe eines Spielplatzes und der Bergstation der Kurwaldbahn entstehen. Achim Deusner, Geschäftsführer der Staatsbad Bad Ems GmbH, bestätigte, dass dieser Platz ausgewählt wurde. Oliver Krügel fügte an, dass die Geräte wartungsfrei sind, aber regelmäßig vom TÜV überprüft werden. Petra Spielmann (Bündnis 90/Grüne), Inge Beisel (SPD) und Manfred Brückmann (CDU) lobten den neuen Standort, der dann ohne Gegenstimme vom Stadtrat angenommen wurde.

Zu Beginn der Sitzung mussten einige Ausschüsse neu gewählt werden, weil sich nach dem Austritt von Jennifer Redert aus der Fraktion UL BEN die Kräfteverhältnisse verändert haben. Die UL BEN verliert dadurch einen Sitz in den Ausschüssen für Tourismus, Bauen und Kitas, die CDU erhält dort jeweils einen Sitz mehr.