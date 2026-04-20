Nach 32 Jahren ist Schluss Bad Emser Bauhof muss nun ohne „Onkel Horst“ auskommen Ulrike Bletzer 20.04.2026, 15:00 Uhr

i Teils wehmütig, teils voller Vorfreude auf den bevorstehenden Ruhestand blickt Horst Weirich auf 32 Jahre beim Bauhof der Stadt Bad Ems zurück. Ulrike Bletzer

Wenn es in Bad Ems etwas zu tun gab, war er zur Stelle. 32 Jahre lang arbeitete Horst Weirich beim Bauhof der Kurstadt. Zum Monatsende geht er in den Ruhestand. Was ihm besonders in Erinnerung bleibt und wie er sich in Zukunft beschäftigen wird.

„Das war so nicht vorauszusehen, aber es hat einfach gepasst“, sagt Horst Weirich. Seit 1994 und somit seit strammen 32 Jahren arbeitet der Ur-Bad Emser beim städtischen Bauhof. Jetzt, zum 1. Mai, geht er in Rente und blickt – teils wehmütig, teils in Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt – auf ein erfülltes Arbeitsleben zurück.







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