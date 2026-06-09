Max Stein seit 1. April Chef
Bad Emser Bauhof: Der Reiz der Unvorhersehbarkeit
Berichten im Gespräch mit unserer Zeitung von den vielfältigen Aufgaben des Bad Emser Bauhofs (von links): Max Stein (Bauhofleit
Berichten im Gespräch mit unserer Zeitung von den vielfältigen Aufgaben des Bad Emser Bauhofs (von links): Max Stein (Bauhofleiter), Oliver Krügel (Stadtbürgermeister) und Max Schwinge (stellvertretender Bauhofleiter) - hier vor einem zu Testzwecken ausgeliehenen Asphalt-Thermobehälter.
Bletzer Ulrike

Die Arbeit im Bauhof einer Stadt ist sehr abwechslungsreich und spannend, jeder Tag kann anders sein. Diese Erfahrung macht Max Stein nicht erst seit dem 1. April, als er die Leitung des Bad Emser Bauhofs übernommen hat.

Lesezeit 4 Minuten
Eine gewisse Routine, okay – aber Langeweile? Von der scheint der Bad Emser Bauhof Lichtjahre entfernt zu sein. „Hier ist jeder Tag anders. Ständig kommt etwas Neues herein, weshalb es auch gar keinen Sinn macht, länger als bis zum nächsten Tag zu planen“, sagt Max Stein, der seit dem 1.

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