Feuerwerk, Fahrgastgeschäfte. Schlagerfestival und viel gute Stimmung: Der Bad Emser Bartholomäusmarkt zauberte seinen vielen Besuchern wieder ein Lächeln ins Gesicht und auch das Wetter spielte diesmal mit.

Überall hin- und herwogende Arme, überall lachende Gesichter, überall Menschen, die tanzen und lauthals mitsingen: Mit ihrer ausgelassenen, rundum unbeschwerten Atmosphäre besaß die Schlagerparty des Bad Emser Bartholomäusmarkts fraglos das Potenzial, den Funken sogar auf jene Zeitgenossen überspringen zu lassen, die mit dieser Art von Musik ansonsten wenig bis gar nichts anzufangen wissen. Wozu neben vielem anderem auch das meteorologische Drumherum beitrug: Zwar war das Wetter auch in diesem Jahr ein Wackelkandidat. Aber während 2024 ein heftiges Unwetter die große Sause vorzeitig beendete, blieb es diesmal trocken – ideale Voraussetzungen, damit das Mammutprogramm ungetrübt seinen Lauf nehmen konnte.

Gleich ein ganzes Dutzend Schlagersängerinnen und Schlagersänger waren es, die sich auf der großen Bühne im Gastrodorf die Ehre gaben. Wobei sich die Themen ihrer Songs, wie kaum anders zu erwarten, ähnelten: Liebe, Herzschmerz, große Gefühle und zum Schluss meistens ein Happyend – das zieht immer, zumal es zum Träumen anregt und den oftmals eher öden Alltag für ein paar Stunden vergessen lässt. „Was hast du nur mit mir gemacht?“, fragte zum Beispiel die Westerwälderin Lisa Haider, die die per se eher undankbare Aufgabe, als Erste aufzutreten, tadellos meisterte. Kaum schwärmte sie anschließend von den „Himmelblauen Augen“, schunkelten die Leute bereits.

i Er stammt aus Niederbayern, lebt seit 20 Jahren in Salzburg und trat jetzt erstmals in Bad Ems auf: Schlagersänger Tobias Strasser. Ulrike Bletzer

Nicht extra für den Bartholomäusmarkt geschrieben, aber trotzdem passend: Der seit 20 Jahren in Salzburg wohnhafte und heftig mit seinem österreichischen Dialekt kokettierende Niederbayer Tobias Strasser brachte mit seinem „Karussell des Lebens“ ordentlich Schwung ins Geschehen ein, hatte aber auch eher balladeske Titel wie die „Freunde des Lebens“ im Gepäck. „Wahre Liebe ist unsichtbar“, behauptete wiederum Melanie Payer, ebenfalls aus Österreich, die als Erste ein Bad in der Menge nahm. Die gebürtige Bad Kreuznacherin Dina del Sol blieb auf der Bühne – und begeisterte außer mit eigenen Liedern auch mit Coversongs, die von „Über den Wolken“ bis „Volare“ reichten.

i Tolle Kulisse und super Stimmung: Das Gastrodorf war beim Schlagerfestival bestens besucht. Ulrike Bletzer

Marktkönigin Sarah Lahnstein mit ihrem Gefolge, Stadtbürgermeister Oliver Krügel und Bernd Geppert, der Erste Vorsitzende des Bartholomäusmarktvereins, begrüßten noch die bestens aufgelegten Schlagerfans – dann hatte Moderator Frank Ackermann, der gewohnt locker-flockig durch die fast achtstündige Party führte, den nächsten „großen Künstler“ anzukündigen. Günter Grauer, den „singenden Wirt vom Starnberger See“, der unter anderem mit einem Roland-Kaiser-Medley und samt blonder Perücke mit der Heino-Nummer „Ein kleines Gläschen“ die Stimmung ankurbelte. Und sogar im Duo mit Mireille Mathieu sang – der Bartholomäusmarktverein hatte wieder einmal keine Kosten und Mühen gescheut. Naja, es könnte auch ein Double gewesen sein.

i Zahlreiche Fahrgeschäfte bereicherten, wie hier auf der Wipsch, das bunte Kirmestreiben. Ulrike Bletzer

Derweil nahm ebenso das Markttreiben rund ums Gastrodorf Fahrt auf. In der Viktoriaallee, im Oranienweg und in der Straße „Am Alten Rathaus“ war so ziemlich alles geboten, was das Herz des Kirmesgängers begehrt. Von Klamotten über Schmuck und Gewürze bis zur Teddyfabrik, vom Entenangeln über das Airbrush-Tattoo bis zur Schießbude, dazu gefühlt 100 Ess- und Trinkstände und nur unwesentlich weniger Fahrgeschäfte, bei denen einem bereits vom bloßen Zuschauen schwummerig im Kopf wurde – überall blinkte, glitzerte und dröhnte es. Aber so muss es bei einem großen Volksfest ja auch sein.

Zurück ins Gastrodorf. Dort heizten Roman Neyer aus Boppard, der unter anderem Udo-Jürgens-Coversongs („Ich war noch niemals in New York“) in der Pipeline hatte, Ramona Martiness („Bühne frei“) und Steffen Jürgens („Ein Sommer lang“) dem Partyvolk weiter ein. Die Schlagerpiloten alias Stefan Peters und Kevin Marx hatten, wie an den T-Shirts unschwer zu erkennen war, sogar ihren eigenen Fanclub mitgebracht – und sorgten mit Titeln wie „Was heißt das schon?“ oder „Adios amor“ dafür, dass das Publikum kurz vor dem Abheben war. Christian Franke blieb dagegen auf dem Boden und bewies mit Songs wie „Wenn du gehst, stürzt nicht der Himmel ein“ oder „Ich wünsch dir die Hölle auf Erden“, dass sich das Schlagergenre auch jenseits der üblichen, tausendfach gehörten Klischees bewegen kann.

i Eines der Höhepunkte des Bartholomäusmarkts ist das Feuerwerk, das traditionsgemäß am Kirmessamstag in den Himmel steigt. Ulrike Bletzer

Fast überflüssig zu erwähnen bei diesem musikalischen Großaufgebot, dass das Publikum vorbehaltlos mitging, es auf der Tanzfläche vor der Bühne immer voller wurde und die Stimmung quasi minütlich stieg. Nur einmal wurde es im Gastrodorf etwas leerer, aber auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke dagegen umso gedrängter, als pünktlich um 22 Uhr das Feuerwerk in den Himmel stieg. Stiebende Funken, spektakuläre Formen und schillernde Farben riefen zahlreiche „Aaahs“ und „Ooohs“ hervor. Insbesondere zum Finale hin, gaben die Pyrotechniker auf der anderen Lahnseite nochmal alles und schossen, im übertragenen Sinn gesprochen, aus sämtlichen Rohren – ein atemberaubendes Spektakel und einer der Höhepunkte des Bartholomäusmarkts.

Zu Ende war die Party damit aber noch lange nicht. „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“, schlug stattdessen Christian Deussen vor, bevor er behauptete „Der richtige Zeitpunkt ist jetzt“ und den „Wa-Wa-Wackelkontakt“ besang. Dann stand der wohl bekannteste Sänger des diesjährigen „Baddelmarkts“ auf der Bühne: der gebürtige Koblenzer Lukas Otte, der sich vor allem als Finalist der TV-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ einen Namen machte. Kein Wunder bei dieser Prominenz, dass das schlageraffine Publikum vollends aus dem Häuschen war.

Frühschoppen am Montag um eine Stunde nach hinten verlegt

Auch über die große Schlagerparty hinaus bot und bietet der Bartholomäusmarkt quasi am laufenden Band Musik. So traten am Freitag nach der Eröffnung die Bands Lobby Lizards und TPT aus Bad Ems sowie Afterbirth aus Nievern auf. Am Sonntag, an dem zudem das große Kronentreffen mit zahlreichen Repräsentanten auf dem Programm stand, sorgten die Chaote-Cheerleader, Jeremy & sein Danceteam und das Duo Wir2 für Unterhaltung. Am Montag geht’s mit dem Frühschoppen und der Tiroler Oktoberfestband Wildbad weiter. Achtung: Wie Moderator Frank Ackermann ankündigte, wird der Frühschoppen wegen der Wettervorhersage um eine Stunde nach hinten und damit auf 12 Uhr verlegt. ubl