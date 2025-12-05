Bad Emser Abendmarkt ist ein Erfolgsmodell

Gemütlich an der Römerstraße und im Kurpark an vielen Ständen flanieren – das kann man beim Abendmarkt in Bad Ems. Im Stadtrat wurde nun eine Bilanz der Veranstaltungen in den vergangenen Monaten vorgestellt.
Lesezeit 3 Minuten
Der Abendmarkt hat sich in Bad Ems zu einer echten Attraktion entwickelt, was zahlreiche Besucher und eine Vielzahl von Ständen belegen. Sie bringen zahlreiche Bad Emser und Gäste von außerhalb an die Lahn. Im Stadtrat präsentierte Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) jetzt etliche Zahlen zu den Märkten in diesem Jahr.