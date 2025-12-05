Finanzielle Bilanz gezogen Bad Emser Abendmarkt ist ein Erfolgsmodell Andreas Galonska 05.12.2025, 17:00 Uhr

i Der Besuch des Emser Abendmarkts lohnt sich, er hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Menschen an die Lahn gelockt. Nun wurde im Stadtrat eine finanzielle Bilanz dazu gezogen. Ulrike Bletzer. Betzer Ulrike

Gemütlich an der Römerstraße und im Kurpark an vielen Ständen flanieren – das kann man beim Abendmarkt in Bad Ems. Im Stadtrat wurde nun eine Bilanz der Veranstaltungen in den vergangenen Monaten vorgestellt.

Der Abendmarkt hat sich in Bad Ems zu einer echten Attraktion entwickelt, was zahlreiche Besucher und eine Vielzahl von Ständen belegen. Sie bringen zahlreiche Bad Emser und Gäste von außerhalb an die Lahn. Im Stadtrat präsentierte Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) jetzt etliche Zahlen zu den Märkten in diesem Jahr.







Artikel teilen

Artikel teilen