Gotteshaus vor Sanierung Bad Ems: Zukunft der Kaiser-Wilhelm-Kirche ist offen 05.11.2025, 18:00 Uhr

i Die Mitglieder des Fördervereins zur Renovierung der Kaiser-Wilhelm-Kirche trafen sich im Gemeindesaal der Martinskirche, wo über mögliche weitere Schritte zur Sanierung des Bauwerks informiert wurde. Andreas Galonska

Bauliche Probleme verhindern seit Jahren die Nutzung der Kaiser-Wilhelm-Kirche in Bad Ems. Die Zukunft des 1899 errichteten Bauwerks bleibt vor allem wegen hoher Kosten derzeit offen.

Das Warten auf eine erlösende Botschaft für die seit Jahren geschlossene Kaiser-Wilhelm-Kirche dauert an. Bei der Versammlung des Fördervereins wurde auf einen Arbeitskreis bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hingewiesen, der sich mit der Zukunft von mehreren Gotteshäusern befassen muss.







