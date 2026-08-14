Prozess am Landgericht Koblenz
Bad Ems: Widersprüche und eine mysteriöse Svetlana
Am Landgericht Koblenz muss sich nach drei Mittätern nun auch eine 46-Jährige verantworten, eine Seniorin aus Bad Ems ausgeraubt
Am Landgericht Koblenz muss sich nach drei Mittätern nun auch eine 46-Jährige verantworten, eine Seniorin aus Bad Ems ausgeraubt zu haben.
Thomas Frey/dpa

Beim Prozess am Landgericht Koblenz wird einer 46-Jährigen Mittäterschaft an einem schweren Raub vorgeworfen: Vier Unbekannte hatten sich als Polizisten ausgegeben und eine Seniorin überwältigt. Doch war die Angeklagte wirklich vor Ort?

Lesezeit 3 Minuten
Mit vier Leuten rein, mit viel Beute wieder raus. So war der Plan einer Gruppe, die eine Seniorin an ihrer Haustür in Bad Ems überfallen und Schmuck im Wert von 100.000 Euro geraubt haben. Doch offenbar lief hier einiges nicht wie geplant, wie der zweite Teil des Prozesses am Landgericht gegen eine 46-Jährige, der Mittäterschaft an dem Raub vorgeworfen wird, gezeigt hat.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungJustiz
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren