Prozess am Landgericht Koblenz Bad Ems: Widersprüche und eine mysteriöse Svetlana Marta Fröhlich 14.08.2026, 10:00 Uhr

i Am Landgericht Koblenz muss sich nach drei Mittätern nun auch eine 46-Jährige verantworten, eine Seniorin aus Bad Ems ausgeraubt zu haben. Thomas Frey/dpa

Beim Prozess am Landgericht Koblenz wird einer 46-Jährigen Mittäterschaft an einem schweren Raub vorgeworfen: Vier Unbekannte hatten sich als Polizisten ausgegeben und eine Seniorin überwältigt. Doch war die Angeklagte wirklich vor Ort?

Mit vier Leuten rein, mit viel Beute wieder raus. So war der Plan einer Gruppe, die eine Seniorin an ihrer Haustür in Bad Ems überfallen und Schmuck im Wert von 100.000 Euro geraubt haben. Doch offenbar lief hier einiges nicht wie geplant, wie der zweite Teil des Prozesses am Landgericht gegen eine 46-Jährige, der Mittäterschaft an dem Raub vorgeworfen wird, gezeigt hat.







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