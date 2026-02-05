Böse Überraschung mitten in der Nacht: In der Badhausstraße in Bad Ems kam es zu einem Rohrbruch, bei dem jede Menge kostbares Nass verloren ging. Etliche Anlieger mussten dort zeitweilig ohne Trinkwasser auskommen.
Um 3.05 Uhr kam es am Donnerstag in Bad Ems zu einem Wasserrohrbruch in der Badhausstraße, bei dem ein Teil der Straße hochgedrückt wurde. Dort ist ein Hauptwasserrohr geplatzt, was laut Auskunft der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau zum Verlust von rund 110 Kubikmeter Wasser pro Stunde geführt hat.