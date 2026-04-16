Brücken in Bad Ems Bad Ems: Vom Fährbetrieb bis zu fünf Brücken Andreas Galonska 16.04.2026, 00:00 Uhr

i Die Ottmar-Canz-Brücke, frühere Bahnhofsbrücke, ist eine von fünf Verbindungen über die Lahn in Bad Ems. Sie sind ab den 1850er-Jahren entstanden und haben ehemalige Fähren abgelöst. Andreas Galonska

Zurzeit ist die Kurbrücke in Bad Ems wegen baulicher Mängel gesperrt. Wie hat sich die Zahl der Brücken - inzwischen sind es fünf - in der Kurstadt entwickelt? Wir blicken zurück.

Fünf Wege führen in Bad Ems über die Lahn, auch wenn zurzeit einer davon – die Kurbrücke – wegen baulicher Probleme für den Betrieb geschlossen ist. Die Zahl der Brücken hat seit dem 19. Jahrhundert zugenommen.Mit der stärkeren Bebauung auf dem linken Lahnufer wurden die Verkehrswege über den Fluss im 19.







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