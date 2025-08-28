Der Bartholomäusmarkt in Bad Ems bietet wieder zahlreiche Attraktionen für Jung und Alt. Vom Kinderkarussell bis zum fliegenden Teppich, vom Autoscooter bis zur Achterbahn wird an vier Tagen eine Menge Abwechslung geboten.

Der traditionsreiche Bad Emser Bartholomäusmarkt öffnet wieder seine Pforten und bringt den Besuchern ein attraktives Angebot mit viel Musik, tollen Fahrgeschäften, Marktständen und Treffpunkten für Groß und Klein. Die Marktmeister Holger Ebert und Peter Reuther begleiteten unsere Zeitung bei einem Rundgang über den Markt, der von Freitag bis Montag wieder zahlreiche Menschen bei freiem Eintritt in die Kurstadt locken wird.

Während der Aufbauphase gab es jede Menge geschäftige Betriebsamkeit mitten in der Kurstadt. Holger Ebert und Peter Reuther betonten, dass auf dem Marktplatz Wipsch fünf Meter breite Wege für den Fall der Fälle – wenn es brennt und die Feuerwehr mit der großen Drehleiter anrücken muss – freigehalten werden müssen. Dort ist der Autoscooter der Firma Meyer aus Neuwied zu finden. „Die Firma ist bereits 150 Jahre alt. Sie wurde bereits in dem Fachmagazin Der Komet im Jahr 1904 erwähnt“, hebt Peter Reuther hervor. Die Firma hat sogar einen Doppelscooter im Angebot, auf dem 75 Autos kreisen können. In Bad Ems musste ihr Fahrgeschäft im Vergleich zum Vorjahr etwas versetzt werden, damit Platz für die Rettungsgasse bleibt. Gleich nebenan bietet das nächste Fahrgeschäft der Firma Tippelt aus Limburg eine weitere Attraktion.

i Kniffelig verläuft der Aufbau der Achterbahn für Kinder in der Viktoriaallee. Dort wird darauf gachtet, dass die Kleinen den Bäumen nicht zu nahe kommen können. Andreas Galonska

Im Oranienweg ist sicher der fliegende Teppich, auch als Pool Party bekannt (Firma Fähtz, Weilburg), ein Anlaufpunkt für viele Gäste des Bartholomäusmarkts. „Das ist nur zweimal gebaut worden, ein Fahrgeschäft ist in der Schweiz, das andere hier“, betont Peter Reuther. Die Marktmeister verschwiegen aber auch nicht Probleme, die es bei teils sehr kurzfristigen Absagen gegeben hat. „Eine Absage hat uns erst am vergangenen Donnerstag erreicht“, hält Holger Ebert fest. Glücklicherweise konnte sehr schnell für einen Ersatz gesorgt werden, der in Form eines Geisterhauses für angenehmen Grusel unter den Gästen sorgen wird.

Auf der Viktoriaallee musste umgeplant werden, weil beim Fahrzeug eines Betriebs die Bremsen versagt haben. „Er kommt mit seinem Fahrgeschäft mit etwas Verspätung zu uns“, erläutert Holger Ebert. Daher mussten andere Stände in der Viktoriaallee etwas umgestellt werden. Neu beim Bartholomäusmarkt ist außerdem der Elektriker, der bis zur Markteröffnung noch alle Hände voll zu tun hatte mit dem Aufstellen der Stromkästen am richtigen Ort. Sie sind nicht nur für Stände und Fahrgeschäfte, sondern auch für die Wohnwagen der Schausteller nötig. In der Viktoriaallee können sich die Besucher mit allerhand Leckereien versorgen. „Neu ist ein Fischhändler, wir haben auch wieder Pizza im Angebot und erstmals mexikanisches Streetfood“, kündigt Holger Ebert an. Auch bei den Verkaufsständen wurde auf mehr Abwechslung geachtet. „Es soll nicht nur Textilien und Taschen geben“, macht der Marktmeister klar.

i Hier befindet sich das Gastrodorf vor der katholischen Kirche noch im Aufbau. Von Freitag bis Montag werden sich dort zahlreiche Interpreten die Klinke in die Hand geben und für musikalische Abwechslung sorgen. Andreas Galonska

Neben einem Kinderkarussell und einer Achterbahn für die Kleinen, Attraktionen wie der X-Force und dem Breakdance (für Leute, denen nicht schnell schwindelig wird) darf das Gastrodorf an der katholischen Kirche nicht vergessen werden. Betreiber Jeremy Frei aus Mainz hofft auf gutes Wetter für die Bühne, auf der am Freitag die Bands Lobby Lizards, Afterbirth und TPT den Gästen knackige Klänge servieren werden. Am Samstag steigt die große Schlagerparty, unter anderem mit den Schlagerpiraten, Christian Franke, Melanie Payer, Tobi Strasser, Anja Fischthaler, Lukas Otte, Lisa Heider und Günther Grauer. Gegen 22 Uhr können sich alle Besucher vom Großfeuerwerk faszinieren lassen.

Der Sonntag schließt sich mit dem Treffen gekrönter Häupter (12 Uhr), den Chaote-Cheerleadern sowie Jeremy und seinem Danceteam (14 Uhr) und dem Gesangsduo Wir2 (17 Uhr) an. Der Frühschoppen am Montag rundet mit der stimmungsvollen Partyband Wildbach (11 Uhr) die bunte Show im Gastrodorf ab.

i Auf der Wipsch können sich die Besucher beim Hollywood-Star kräftig durchwirbeln lassen. Andreas Galonska

Wichtig ist den Marktmeistern auch, dass die Sicherheit großgeschrieben wird. Das betrifft auch die erhöhten Auflagen und die vorgeschriebenen Terrorsperren an allen Zugängen zum Bartholomäusmarkt. „An der Polizei werden unter anderem zwei Lkw – längs und quer – stehen. Hinzu kommen Indutainer“, führt Holger Ebert aus. Bei den Indutainern handelt es sich um mobile Fahrzeugsperren, die aus Containern bestehen, die mit Wasser gefüllt sind. Allein bei zwei solcher Sperren an der Polizeiinspektion stehen einem Fahrzeug rund 3 Tonnen im Weg.

Und apropos Sperren: Nach dem Aufstellen der Sperrschilder und Baken in Höhe der Bad Emser Polizei werden diese von zahlreichen Autofahrern geflissentlich übersehen. Erst, wenn es vor lauter Buden und Fahrgeschäften gar nicht weitergeht, dann wird auch dem letzten Unentwegten klar, dass gewendet werden muss. Nach dem Aufbau heißt es nun: freie Fahrt der guten Laune und für einen gelungenen Bartholomäusmarkt in Bad Ems!