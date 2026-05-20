Kulturanbieter ziehen um Bad Ems: Viele schöne Jahre im „Wortrausch“ erlebt Ulrike Bletzer 20.05.2026, 20:00 Uhr

i Elfeinhalb Jahre lang haben Chris Blomen und Andreas Seger in Bad Ems gelebt und gearbeitet. Jetzt ziehen sie nach Rottweil um. Bletzer Ulrike

Elf ereignisreiche Jahre haben Chris Blomen und Andreas Seger an der Lahn verbracht, nun zieht es beide nach Baden-Württemberg. Sie können auf zahlreiche kulturelle Veranstaltungen zurückblicken.

„Wir hatten eine gute Zeit in Bad Ems“, sagen Chris Blomen und Andreas Seger. Das klingt irgendwie nach Abschied – und soll es auch. Ende Juni kehren die beiden der Kurstadt den Rücken, ziehen nach Baden-Württemberg um und blicken auf rund elfeinhalb ereignisreiche Jahre „Wortrausch Kulturpuls“ an der Lahn zurück.







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