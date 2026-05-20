Elf ereignisreiche Jahre haben Chris Blomen und Andreas Seger an der Lahn verbracht, nun zieht es beide nach Baden-Württemberg. Sie können auf zahlreiche kulturelle Veranstaltungen zurückblicken.
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„Wir hatten eine gute Zeit in Bad Ems“, sagen Chris Blomen und Andreas Seger. Das klingt irgendwie nach Abschied – und soll es auch. Ende Juni kehren die beiden der Kurstadt den Rücken, ziehen nach Baden-Württemberg um und blicken auf rund elfeinhalb ereignisreiche Jahre „Wortrausch Kulturpuls“ an der Lahn zurück.