Gewohnt und doch anders Bad Ems: UNESCO-Welterbetag sorgt für „Aha“-Erlebnisse Johannes Koenig 13.06.2026, 12:00 Uhr

i Für einen Hauch von Straßenfest-Atmosphäre sorgte unter anderem die Formation Poetry tanzt Tango in der Römerstraße. Helge Articus

Einen gelungen Spagat zwischen „spontanen“ Events und eher traditionellen Ausstellungen und Auftritten bot der UNESCO-Welterbetag in Bad Ems, der gleichzeitig den Startschuss für eine geplante sommerliche Event-Reihe in der Kurstadt markierte.

Ein Tag voller Überraschungen. Unter dem Motto „Kurarchitektur neu entdecken“ wurde in Bad Ems am vergangenen Sonntag der UNESCO-Welterbetag gefeiert. „In Deutschland findet er immer im ersten Juni des Jahres statt“, weiß die Welterbe-Koordinatorin und Museumsleiterin der Stadt Bad Ems, Julia Palotas.







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