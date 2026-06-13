Gewohnt und doch anders
Bad Ems: UNESCO-Welterbetag sorgt für „Aha“-Erlebnisse
Für einen Hauch von Straßenfest-Atmosphäre sorgte unter anderem die Formation Poetry tanzt Tango in der Römerstraße.
Für einen Hauch von Straßenfest-Atmosphäre sorgte unter anderem die Formation Poetry tanzt Tango in der Römerstraße.
Helge Articus

Einen gelungen Spagat zwischen „spontanen“ Events und eher traditionellen Ausstellungen und Auftritten bot der UNESCO-Welterbetag in Bad Ems, der gleichzeitig den Startschuss für eine geplante sommerliche Event-Reihe in der Kurstadt markierte.

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Ein Tag voller Überraschungen. Unter dem Motto „Kurarchitektur neu entdecken“ wurde in Bad Ems am vergangenen Sonntag der UNESCO-Welterbetag gefeiert. „In Deutschland findet er immer im ersten Juni des Jahres statt“, weiß die Welterbe-Koordinatorin und Museumsleiterin der Stadt Bad Ems, Julia Palotas.

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