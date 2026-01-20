Neuer Betrieb in enger Straße Bad Ems: Über Parkplätze an Friseursalon diskutiert Andreas Galonska 20.01.2026, 06:00 Uhr

In Bad Ems soll ein neuer Friseursalon entstehen – aber gibt es für den Betrieb auch ausreichend Parkplätze? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Bau- und der Hauptausschuss der Stadt in einer gemeinsamen Sitzung. Strittig war die Sache vor allem, weil es um einen Standort im Meisenweg geht, in dem Stellflächen für Autos oft Mangelware sind.







