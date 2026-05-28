Geschichtsheft erschienen
Bad Ems: Treffpunkt des Adels, Arbeitsplatz fürs Volk
Diese Zeichnung von H. Lüders aus dem Jahr 1884 zeigt Kaiser Wilhelm I., der sich zur morgendlichen Trinkkur in die Brunnenhalle
Diese Zeichnung von H. Lüders aus dem Jahr 1884 zeigt Kaiser Wilhelm I., der sich zur morgendlichen Trinkkur in die Brunnenhalle begab und von vielen Schaulustigen betrachtet wurde.
Stadtarchiv Bad Ems

Bad Ems vor 150 Jahren – das war ein Tummelplatz des europäischen Adels, aber auch eine Arbeitsstätte für viele einfache Leute. Ein neues Bad Emser Heft geht auf beide Seiten ein.

Lesezeit 3 Minuten
In diesem Jahr feiert Bad Ems die Verleihung des Welterbetitels der Great Spa Towns of Europe, der bedeutenden Kurstädte Europas, der 2021 an elf Orte vergeben wurde. Aus diesem Anlass wird in Zusammenarbeit mit dem Verein für Geschichte, Denkmal- und Landschaftspflege zu einer Reihe von Veranstaltungen eingeladen.

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