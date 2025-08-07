Diskriminierung von Kindern oder notwendige Einschränkung des Zugangs, um mehr Ruhe in das Badevergnügen zu bekommen? Darum geht es bei einer neuen Vorschrift in der Emser Therme, die an Sonntagnachmittagen keine Kinder zulässt.

Die Emser Therme hat sich seit ihrer Eröffnung als Publikumsmagnet erwiesen, denn Tag für Tag strömen zahlreiche Badegäste wegen ihr in die Kurstadt. Für eine Familie endete allerdings kürzlich ihr Besuch schon am Eingang, da der zwölfjährigen Tochter der Zutritt verweigert wurde. Grund dafür ist eine neue Regelung, die an Sonntagen Kindern bis 16 Jahren ab 15 Uhr den Zutritt verhindert.

Alexandra Moser lebt inzwischen mit ihrer Familie am Bodensee, kommt aber seit Jahren immer gerne in ihre alte Heimat, wo kürzlich ein gemeinsamer Besuch in der Emser Therme anstand. „Wir haben dann vor Ort erfahren müssen, dass sie dort keinen Einlass bekommt, da sie unter 16 Jahre sei und sonntags (an unserem Familientag, an dem wir gerne etwas gemeinsam unternehmen) ab 15 Uhr keine Kinder mehr in die Therme dürften“, beklagt Alexandra Moser. „Ich bin ehrlich gesagt schockiert von dieser Abneigung gegenüber Kindern, die doch sicherlich in zehn Jahren die Therme finanziell am Laufen halten sollen“, fügt sie an. Sie empfindet die neue Zugangsregelung als diskriminierend und bedauert, dass es im Umkreis kaum eine Alternative gebe. „Wir waren immer dort schwimmen und haben die ohnehin wenigen Kinder, die anwesend waren, niemals als zu laut oder störend empfunden“, erläutert Alexandra Moser.

„Wir werden in Zukunft die Emser Therme meiden. Das ist schade, aber ich bin einfach über diese Vorgehensweise zutiefst verärgert.“

Besucherin Alexandra Moser

Das Bad ist eine öffentliche Therme, sie sei über Steuergelder finanziert und durch Steuergelder unterstützt worden, so Alexandra Moser weiter. „Da sollten doch die (wenigen) Steuerzahler von morgen auch entsprechend Einlass bekommen und mit dem Bad positive Erinnerungen verknüpfen. Dies ist bei uns nun leider nicht mehr der Fall“, moniert sie. „Wir werden in Zukunft die Emser Therme meiden. Das ist schade, aber ich bin einfach über diese Vorgehensweise zutiefst verärgert“, betont Alexandra Moser.

Kinder seien in der Emser Therme willkommen – aber jetzt an allen Tagen der Woche außer am Sonntagnachmittag, erläutert Andrea Meurer, Geschäftsführerin der Therme. „Wir hatten aber seit Jahren viele Beschwerden, dass es in der Therme vor allem am Sonntag zu laut ist – da ist dann die Therme zum Spaßbad mutiert“, berichtet sie zu der Entscheidung, den Zugang neu zu regeln. Gutes Zureden bei lauten Kindern habe wenig bewirkt, da die meisten Eltern ihre Kleinen nicht beim Herumtollen im Wasser gebremst haben. Die Entscheidung sei der Geschäftsführung nicht leicht gefallen, aber man habe sich schließlich dafür entschieden, dass Kinder bis 16 Jahre am Sonntag nur bis 13 Uhr in die Therme gelassen werden und dass sie ab 15 Uhr die Becken verlassen müssen. „Die Therme soll der Erholung dienen. Wir haben seit Ende Juni Rückmeldungen erhalten, wobei sich die deutliche Mehrheit positiv geäußert und Verständnis gezeigt hat“, berichtet Andrea Meurer über Mitteilungen der Besucher.

„Es ist mir klar, dass man es nicht allen recht machen kann.“

Therme-Geschäftsführerin Andrea Meurer

Auf der Homepage der Therme wird der Sonntagnachmittag als „Relax Sunday“ („Entspannungs-Sonntag“) bezeichnet. Sonntags ab 15 Uhr werde die Emser Therme zum Rückzugsort für alle, die die Woche in wohltuender Ruhe ausklingen lassen möchten. Die Altersgrenze von 16 Jahren wurde festgelegt, weil alle Gäste bis 16 nicht ohne Erziehungsberechtigte in die Therme kommen dürfen und weil für die Kinder „eher das Toben“ im Mittelpunkt stehe. Familien seien an allen anderen Tagen und am Sonntag bis 15 Uhr willkommen. Die Therme weist auch darauf hin, dass es keine speziellen Angebote für Kinder – wie etwa Rutschen – gibt, und dass Ballspielen und das Springen vom Beckenrand nicht erlaubt sind.

„Es ist mir klar, dass man es nicht allen recht machen kann“, resümiert Andrea Meurer. Die Therme habe nichts gegen Kinder, aber die häufigen Beschwerden zum Lärm an Sonntagen habe die Geschäftsführung nicht ignorieren können. Sie hofft, dass die Regelung zum Sonntagnachmittag auf Akzeptanz und Beachtung stößt und erklärt gegenüber unserer Zeitung, dass auch mit Familie Moser das Gespräch gesucht werden soll.